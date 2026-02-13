Никаких экспериментов с мукой! Классика: картошка, лук, яйцо. Жарю на раскаленном масле — и деруны получаются как ажурные кружева

Эти картофельные деруны — гениально простое и невероятно вкусное возвращение к истокам, где никаких лишних ингредиентов, только чистая классика. Их необычность в том, что ни грамма муки не нужно для идеальной текстуры — только картошка, лук, яйцо и правильно разогретое масло творят настоящую магию. Получается обалденная вкуснятина: ажурные, кружевные деруны с хрустящими пузырчатыми краями, которые аппетитно золотятся на сковороде, а внутри — нежная, сочная картофельная сердцевина, тающая во рту. Тот самый вкус из детства, когда бабушка доставала чугунную сковороду и вся кухня наполнялась ароматом жареной картошечки.

Для приготовления вам понадобится: 4–5 средних картофелин, 1 небольшая луковица, 1 яйцо, соль и чёрный перец по вкусу, растительное масло для жарки. Картофель и лук очистите и натрите на самой мелкой тёрке прямо в миску. Не сливайте сок сразу! Добавьте яйцо, соль, перец и тщательно перемешайте. Теперь самое важное: дайте массе постоять 2–3 минуты, затем слегка отожмите лишнюю жидкость ложкой, но не досуха. Разогрейте сковороду с толстым дном на сильном огне, щедро налейте масло. Когда масло начнёт слегка дымиться, выкладывайте картофельную массу столовой ложкой, формируя тонкие деруны. Жарьте на сильном огне по 2–3 минуты с каждой стороны до насыщенного золотистого цвета и хрустящей кружевной корочки. Готовые деруны выкладывайте на бумажное полотенце, но подавайте сразу — горячими, со сметаной и зеленью.

