Генсека НАТО обвинили в искажении фактов в угоду США Журналист Боуз раскритиковал Рютте за неверное утверждение о территории США

Генсек НАТО Марк Рютте готов искажать факты ради потакания Вашингтону, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х. Публицист раскритиковал главу Альянса после его ошибочного заявления о том, что США являются самой большой страной в мире.

Рютте — необразованный глупец. США — не самая большая страна в мире, это Россия. Безумно облизывая сапог, нидерландский клоун исказил факты. А кому они нужны? Папочка сочтет его хорошим мальчиком, — написал Боуз.

В действительности самой большой страной в мире является Россия. Второе место занимает Канада, далее следует Китай, и лишь на четвертой позиции находятся США.

Ранее страны НАТО перераспределили ключевые командные должности, которые прежде занимали представители США. Европейские союзники получили руководство стратегическими штабами в Норфолке, Неаполе и Брюнсюме. Великобритания возглавила Атлантическое командование, Италия — Средиземноморское, а Польша с Германией на ротационной основе приняли командование, отвечающее за Восточную Европу.

До этого в Госдуме спрогнозировали возможный распад НАТО в случае выхода из него США. Депутат Алексей Чепа связал такой сценарий с политическими рисками и непосильными для европейских стран финансовыми обязательствами.