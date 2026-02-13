В Германии ответили, на чем продолжает держаться разваливающийся Евросоюз Политолог Рар: единство Евросоюза держится только на помощи Украине

Единство Евросоюза основывается исключительно на финансовой поддержке Украины, заявил NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар. По его словам, ключевым спонсором в данном контексте выступает Германия.

Разногласия внутри Евросоюза растут, это бесспорно. Единство членов объединения существует сегодня только по вопросу дальнейшей помощи Украине, но и тут в основном консенсус построен на том, что за Киев чуть ли не целиком готова платить Германия. По другим вопросам — острые споры. Франция хочет, чтобы в Европе появилась общая казна, из которой оплачивались также долги государств. Немцы против, понимая, что раскошеливаться придется им, — пояснил Рар.

Он подчеркнул, что в Евросоюзе также отсутствует единство мнений по вопросу автономии от США. По словам политолога, значительная часть стран ЕС убеждена, что без лидерства и поддержки Соединенных Штатов Европа не сможет существовать.

Не утихают споры о миграции: восточноевропейские страны отказываются принимать новых беженцев. Полемика также идет по поводу энергосотрудничества с Россией: Венгрия и ряд других стран собираются и в дальнейшем закупать газ в РФ, а Брюссель, Берлин и Варшава — резко против, запрещают всем остальным вести торговлю энергоресурсами с Москвой, — резюмировал Рар.

Ранее сообщалось, что неформальный завтрак лидеров ЕС, на котором отсутствовали представители восьми стран, обернулся неудачей: двое из трех организаторов задержались, а продуктивного обсуждения не произошло. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая предложила организовать встречу, появилась в самый последний момент.