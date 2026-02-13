ВСУ атаковали административное здание с гумштабом в Запорожской области ВСУ атаковали здание администрации в Запорожской области и ранили человека

Вооруженные силы Украины атаковали здание администрации в селе Сладководное Запорожской области, где был развернут гуманитарный штаб и отделение почты, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, в результате удара пострадал мирный житель — он получил осколочное ранение в ногу.

В селе Сладководное Куйбышевского муниципального округа атаке противника подверглось здание, где размещается территориальное отделение администрации округа по группе сел. Здесь же располагается гуманитарный штаб. Также пострадало почтовое отделение «Почты Таврии», которое находится в здании администрации. <...> Пострадал местный житель, — написал он.

Пострадавшим оказался 38-летний местный житель. Балицкий уточнил, что противник «бил прицельно», стремясь нарушить работу администрации. В здании выбиты стекла, повреждена оргтехника, а также зафиксированы другие серьезные разрушения.

Губернатор заверил, что восстановительные работы уже начались. По его словам, власти сделают все возможное, чтобы в кратчайшие сроки вернуть к работе администрацию и почтовое отделение, жизненно важные для местных жителей.

Ранее глава Каховского округа Павел Филипчук сообщил, что ВСУ атаковали двумя дронами маршрутный микроавтобус с пассажирами в Малокаховке Херсонской области. Госпитализированы водитель и одна из пассажирок.