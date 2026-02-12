Зимняя Олимпиада — 2026
Ужин по-быстрому: картофель с колбасками в духовке — всё сложили и забыли

Этот рецепт — настоящая находка для занятых дней. Минимум хлопот, простые продукты и очень вкусный результат. Всё складывается в форму, отправляется в духовку — и кухня наполняется аппетитным ароматом. Картофель получается мягким, колбаски — сочными, томаты добавляют свежесть, а сыр сверху делает блюдо особенно нежным и тянущимся. Идеальный вариант для быстрого семейного ужина.

Ингредиенты: картофель — 5 шт., колбаски — 250 г, томаты — 250 г, сыр — 100 г, майонез — 2 ст. л., хмели-сунели — 1 ч. л., паприка — по вкусу, соль — по вкусу.

Картофель очищают и нарезают кружочками или дольками, колбаски режут кусочками, томаты — ломтиками. Всё складывают в форму для запекания, добавляют майонез, специи и соль, хорошо перемешивают. Сверху посыпают тёртым сыром, накрывают фольгой и запекают при 180 °C около 30 минут, затем снимают фольгу и готовят ещё 10 минут до румяной корочки. Подают горячим — сытно, просто и очень вкусно.

Ранее мы делились лайфхаками, чтобы от котлет не разило луком за километр. 6 правил для вкуснейших котлеток.

