Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
26 октября 2025 в 08:00

Смешала тертую морковь и овсянку, и через 25 минут едим полезный кекс: от такого не поправишься и зарядишься витаминами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Смешала тертую морковь и овсянку, и через 25 минут едим полезный кекс: от такого не поправишься и зарядишься витаминами. Если хочется сладкого, но без вреда для фигуры, эта полезная коврижка станет настоящим спасением. В ней нет лишнего сахара и жира, зато сплошная польза: яблоко и морковь насыщают витаминами, овсянка и орехи дают энергию, а аромат корицы превращает выпечку в уютное домашнее лакомство. Оно не только радует вкусом, но и помогает при анемии и авитаминозе.

Для приготовления нужно 100 г яблока, 50 г моркови, 40 г овсяных хлопьев, яйцо, 2 ч. л. рисовой или цельнозерновой муки, 100 г грецких орехов, 1/3 ч. л. разрыхлителя и щепотка корицы. Яблоко и морковь измельчаются в блендере вместе с хлопьями и орехами, после чего добавляются яйцо, мука, разрыхлитель и корица. Полученную массу выкладывают в форму и выпекают при 180°C около 25 минут.

Готовую коврижку можно украсить мягким творожком и орешками. Она получается нежной, ароматной и совершенно не требует ни масла, ни сахара. Отличный вариант для тех, кто хочет совместить удовольствие с пользой!

Ранее мы готовили рыбный пирог с картошкой «Проще не бывает». Простое заливное тесто, а в начинке изюминка.

Читайте также
Вкусный салат с крабовыми палочками и яблоком: его текстура просто тает во рту
Общество
Вкусный салат с крабовыми палочками и яблоком: его текстура просто тает во рту
Готовлю начинку с капустой — пирожки получаются, как у бабушки
Семья и жизнь
Готовлю начинку с капустой — пирожки получаются, как у бабушки
5 минут на приготовление, час в духовке — и кекс из пачки творога на вашем столе
Общество
5 минут на приготовление, час в духовке — и кекс из пачки творога на вашем столе
Капустный пирог-пицца: простой рецепт для похудения, но с энтузиазмом ела вся семья
Общество
Капустный пирог-пицца: простой рецепт для похудения, но с энтузиазмом ела вся семья
ПП-печенье с кунжутом: готовим полезный перекус за 15 минут — на кефире и без сахара
Общество
ПП-печенье с кунжутом: готовим полезный перекус за 15 минут — на кефире и без сахара
Яблоко
морковь
кексы
пироги
выпечка
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин распорядился минимизировать жертвы при сдаче в плен солдат ВСУ
Российские войска освободили большую часть Волчанска
Более 30 батальонов ВСУ попали в котел
Бывший боец ВСУ рассказал, как добровольно сдался в плен
ВСУ отправили на убой батальон ни разу не получавших выплаты солдат
Названы лучшие породы собак для детей и подростков
Метеоролог раскрыл, когда в европейской части России будет снег
Автобус и грузовик-рефрижератор столкнулись на полной скорости
Украинцы стали обращаться к ВС России из-за нарастающего негатива к ТЦК
Южный российский аэропорт возобновил прием воздушных судов
В жутком лобовом столкновении двух автомобилей выжили только дети
Соперница Трампа высказалась о своем будущем участии в выборах президента
Таиланд и Камбоджа подписали мирную сделку
Как в Стамбуле побывали: раскрываем секрет главного блюда турецкой кухни
Один российский аэропорт временно ограничил полеты
Литва открыла доступ к аэропорту Вильнюса после инцидента с зондами
Мошенники начали представляться сотрудниками маркетплейсов
Трамп запустил обратный отсчет для ХАМАС
Комбриг «убил» бойцов ВСУ, сдача позиций: новости СВО к утру 26 октября
Как защитить дачный дом от кражи зимой: четыре простых способа
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.