Смешала тертую морковь и овсянку, и через 25 минут едим полезный кекс: от такого не поправишься и зарядишься витаминами

Если хочется сладкого, но без вреда для фигуры, эта полезная коврижка станет настоящим спасением. В ней нет лишнего сахара и жира, зато сплошная польза: яблоко и морковь насыщают витаминами, овсянка и орехи дают энергию, а аромат корицы превращает выпечку в уютное домашнее лакомство. Оно не только радует вкусом, но и помогает при анемии и авитаминозе.

Для приготовления нужно 100 г яблока, 50 г моркови, 40 г овсяных хлопьев, яйцо, 2 ч. л. рисовой или цельнозерновой муки, 100 г грецких орехов, 1/3 ч. л. разрыхлителя и щепотка корицы. Яблоко и морковь измельчаются в блендере вместе с хлопьями и орехами, после чего добавляются яйцо, мука, разрыхлитель и корица. Полученную массу выкладывают в форму и выпекают при 180°C около 25 минут.

Готовую коврижку можно украсить мягким творожком и орешками. Она получается нежной, ароматной и совершенно не требует ни масла, ни сахара. Отличный вариант для тех, кто хочет совместить удовольствие с пользой!

