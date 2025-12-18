Ненавидела салаты с яблоками, пока не приготовила «Антоний»: безупречный вкус и красивый вид

Этот салат «Антоний» манит своей многослойной структурой и неожиданной сладковато-кислой нотой от свежего яблока. Каждый слой — это отдельный вкусовой аккорд: обжаренные шампиньоны, сочная курица, маринованный огурец и, наконец, тертое яблоко. Сытный, ароматный и очень оригинальный — он станет гвоздем программы на любом столе.

Ингредиенты: куриная грудка (отварная) — 200 г, картофель и морковь (отварные), шампиньоны — 200 г, лук — 1 шт., яблоко — 2 шт., яйца — 3 шт., сыр — 100 г, маринованный огурец, майонез.

Приготовление: выложите на блюдо слои, промазывая каждый майонезом: 1) обжаренные с луком шампиньоны, 2) тертый картофель, 3) нарезанные огурцы и тертая морковь, 4) куриное филе, 5) натертое яблоко, 6) тертые яйца. Верх посыпьте тертым сыром. Дайте настояться 1--2 часа.

