Биолог раскрыла, чем опасно проживание в квартире во время ремонта

Проживание в квартире во время капитального ремонта сопряжено с серьезными рисками для здоровья, в частности с развитием астмы и аллергии, заявила NEWS.ru и. о. завкафедрой физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Ирина Пронина. По ее словам, основную опасность представляет строительная пыль, которая может попасть в верхние дыхательные пути.

Если вы собираетесь переклеить обои и поменять плинтус, то съезжать из квартиры не обязательно. Если же планируется серьезный ремонт, то лучше позаботиться о том, чтобы пожить в другом месте, иначе вы круглосуточно подвергаетесь воздействию пыли. Она остается в воздухе, попадает на кожу и в верхние дыхательные пути, вызывая раздражение и сухость. В зависимости от индивидуальной чувствительности это может привести к обострению аллергий, экземам и конъюнктивиту. При попадании в легкие мелкая пыль вызывает обильное отделение слизи, затрудненное дыхание и может привести к приступам астмы, — пояснила Пронина.

Она отметила, что не менее серьезную угрозу представляют органические растворители, используемые в красках и клеях. По словам биолога, эти химические соединения продолжают выделяться в воздух в течение суток после нанесения на покрытие.

Вторая опасность, которая грозит тем, кто остался жить в квартире во время капремонта, — органические растворители, используемые в клее и краске. После нанесения она высыхает, растворитель испаряется, и краска становится абсолютно безопасной. То есть вредные вещества выделяются в течение суток после нанесения. Очевидно, что оставаться ночевать в квартире, где только что покрашены батареи или стены, не стоит. Органические растворители также могут вызвать раздражение кожи и слизистых верхних дыхательных путей, глаз и боль в горле, — резюмировала Пронина.

