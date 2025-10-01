Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября

Нежная белизна лепестков сорта «хабанера вайт» с их воздушной игристой формой станет элегантным акцентом в любом саду. Этот сорт отличается крупными, до 6 см в диаметре, соцветиями с удлиненными лепестками, напоминающими кружевные крылья бабочек. Его истинная ценность — в удивительной выносливости и способности цвести волнами с мая по сентябрь.

Маргаритка совершенно неприхотлива — достаточно посадить ее на хорошо освещенном участке с рыхлой почвой. Она легко переносит весенние заморозки и осенние похолодания, устойчива к болезням и вредителям. Уход минимален: полив в засушливые периоды и удаление увядших соцветий для стимуляции новой волны цветения. Растение прекрасно зимует без укрытия, а весной снова радует пышными белыми «помпонами». Этот многолетник идеально подходит для бордюров, альпинариев и контейнерного озеленения, сохраняя декоративность весь сезон.

