01 октября 2025 в 17:20

Россиянам рассказали, какие растения сажать на участке в октябре

Садовод Воронова: в октябре можно сеять морковь, свеклу и лук-севок

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В октябре на грядки можно сеять семена подзимних овощей, которые переживают холодный сезон под снегом, рассказала NEWS.ru член Союза садоводов России телеведущая Ольга Воронова. По ее словам, речь идет о моркови, свекле и луке.

Морковь можно, свеклу можно, можно лук на репку. Но тут есть один нюанс. Неправильно было бы думать, что любой корнеплод можно под зиму. Нет, это должны быть специальные сорта или гибриды, на пакетах с ними должно быть написано, что они пригодны для подзимнего выращивания, — предупредила эксперт.

Она посоветовала выбирать для посадки под зиму лука-севка самые мелкие луковицы. По словам садовода, они самые стойкие. Кроме того, Воронова добавила, что в октябре можно сеять корневую петрушку.

Ранее садовод Андрей Туманов посоветовал садоводам и дачникам не выбрасывать органический мусор в контейнер или за забор. По его словам, правильнее утилизировать все лишнее прямо на участке. Он также рекомендовал не убирать листья с земли, поскольку они обеспечат почву питанием.

