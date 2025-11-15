Посадите в ноябре — весной в саду россыпь кремовых шариков. Многолетник-невеста с красивыми цветками

Эти бархатцы полностью меняют наше представление о саде. Нежные кремово-белые шары диаметром до 10 см, похожие на воздушные зефирки, кажутся неземными созданиями в солнечном цветнике. Их бархатистые лепестки переливаются перламутровыми оттенками, создавая удивительную игру света и тени. Этот сорт обладает всеми лучшими качествами бархатцев: он неприхотлив, засухоустойчив и цветет с июня до самых заморозков, не теряя своей декоративности.

Растение формирует аккуратный ветвистый кустик высотой 25–30 см, густо усыпанный соцветиями. Он идеально подходит для обрамления клумб, создания бордюров и выращивания в контейнерах. Особенность этих бархатцев — их утонченный, ненавязчивый аромат, который не такой резкий, как у традиционных сортов. Они прекрасно сочетаются с сине-фиолетовыми цветами, например с агератумом или петунией, создавая элегантные контрастные композиции.

Уход за ними не составит труда даже для начинающего садовода. Достаточно посадить их на солнечном месте в рыхлую почву и изредка поливать в засушливые периоды. Они не требуют частых подкормок и устойчивы к болезням. Регулярное удаление увядших соцветий будет стимулировать появление новых бутонов. Эти бархатные облака станут изысканным украшением вашего сада, даря ощущение свежести и легкости до глубокой осени.

