14 ноября 2025 в 06:35

Посадите в ноябре — весной в саду разноцветная поляна. Яркий переливающийся ковер всех оттенков радуги

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Василек однолетний — это подлинный подарок для садовода, который ценит яркие краски и не любит сложного ухода. Его главная магия — в удивительной жизнестойкости. Посеянный в промерзлую землю поздней осенью, он совершенно не боится холодов. Семена спокойно зимуют под снежным одеялом, чтобы с первыми лучами весеннего солнца дружно тронуться в рост, не требуя от вас никаких усилий.

Это растение создает в саду именно тот эффект легкого природного цветущего ковра, о котором многие мечтают. Современные сорта бывают не только классического василькового синего цвета, но и белоснежными, розовыми, бордовыми и даже темно-фиолетовыми. Посадив смесь окрасок, вы получите живописную поляну, которая постоянно переливается разными оттенками. Василек прекрасно смотрится в мавританском газоне, на клумбе в природном стиле или в качестве обрамления садовых дорожек.

Он абсолютно неприхотлив: засухоустойчив, не нуждается в подкормках и прекрасно растет на самых обычных, даже небогатых почвах. Ему нужно только одно — обилие солнца. Чем больше солнечного света, тем пышнее будет цветение. Важно лишь вовремя удалять увядшие цветоносы, и тогда василек будет выпускать все новые и новые бутоны с июня до самой осени, привлекая в сад пчел и бабочек. Это идеальный цветок для того, чтобы добавить саду непринужденного очарования.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!

Мария Левицкая
М. Левицкая
