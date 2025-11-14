Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 22:28

Откажитесь от этих многолетников в новом сезоне — душат все на своем пути: черный список цветов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В новом сезоне садоводам стоит пересмотреть ассортимент многолетников, избавившись от агрессивных видов, которые превращаются в сорняки. Раскрываем черный список цветов для сада.

Лучше отказаться от высадки мяты, которая быстро захватывает большие территории с помощью ползучих корневищ. Сныть и тысячелистник также способны вытеснить с участка более нежные культуры. Дицентра с мощной корневой системой и вербейник монетчатый, стелясь по земле, душат все на своем пути.

Откажитесь от этих многолетников в новом сезоне, иначе они погубят ваш участок. Чтобы сохранить эстетику и здоровье сада, замените эти растения на менее экспансивные многолетники, такие как хосты, пионы или лилейники.

Ранее был назван цветок, который приковывает к себе восхищенные взгляды — переливается на клумбе всеми оттенками бордового, синего, золотого и фиолетового.

Проверено редакцией
Читайте также
Посадите в ноябре — весной в саду ажурный ковер из разноцветных звездочек! Многолетник-сказка с красивыми цветками
Общество
Посадите в ноябре — весной в саду ажурный ковер из разноцветных звездочек! Многолетник-сказка с красивыми цветками
Посадите в ноябре — весной в саду разноцветная поляна. Яркий переливающийся ковер всех оттенков радуги
Общество
Посадите в ноябре — весной в саду разноцветная поляна. Яркий переливающийся ковер всех оттенков радуги
Можно смело сеять даже в начале декабря в мерзлую землю: чудо-цветок украсит сад до осени
Общество
Можно смело сеять даже в начале декабря в мерзлую землю: чудо-цветок украсит сад до осени
Этот цветок можно сеять до конца ноября — 100% приживется: крупно цветет, не требуя сложного ухода
Общество
Этот цветок можно сеять до конца ноября — 100% приживется: крупно цветет, не требуя сложного ухода
многолетники
цветы
дачи
растения
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фицо предложил протестующим студентам поехать на Украину
В России нашли цензурную рукопись Пушкина с его подписью
Аэропорт Саратова ограничил свою работу
ЛУКОЙЛ сообщил о ходе переговоров по продаже зарубежных активов
«Урезанные права»: Додон назвал риски евроинтеграции Молдавии
На ЗАЭС разбираются в причинах отключения линии электропередачи
Намин и Маршал дерутся за «Парк Горького»: чья это группа на самом деле
Четверо молодых людей насмерть отравились угарным газом в Курской области
ВС России уничтожили три БПЛА ВСУ
В Пермском крае возросло число погибших в ДТП с автобусом
Жители Киева обвинили Зеленского в коррупции
В Одинцово локализовали пожар в элитном банном комплексе
На Запорожской АЭС отключили линию электропередачи
Раскрыты данные о жертвах аварии с микроавтобусом в Пермском крае
Игры с Киркоровым, двое детей, театр: куда пропал актер Алексей Секирин
Оторванные пальцы, пытки утюгом и мать-убийца: главные ЧП недели
Москвичей предупредили о мокром снеге
Следственный комитет завершил расследование дела против представителей МУС
Бельгийская наездница погибла в конюшне
«Отвлечь внимание»: Трамп выдвинул новое требование по делу Эпштейна
Дальше
Самое популярное
Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр
Общество

Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр

Элита ВСУ в плену и зачистка Красноармейска: новости СВО на утро 13 ноября
Регионы

Элита ВСУ в плену и зачистка Красноармейска: новости СВО на утро 13 ноября

Беру яйца и помидоры. Готовлю самый простой и вкусный завтрак менемен. Как в турецком отеле, только вкуснее!
Общество

Беру яйца и помидоры. Готовлю самый простой и вкусный завтрак менемен. Как в турецком отеле, только вкуснее!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.