Откажитесь от этих многолетников в новом сезоне — душат все на своем пути: черный список цветов

В новом сезоне садоводам стоит пересмотреть ассортимент многолетников, избавившись от агрессивных видов, которые превращаются в сорняки. Раскрываем черный список цветов для сада.

Лучше отказаться от высадки мяты, которая быстро захватывает большие территории с помощью ползучих корневищ. Сныть и тысячелистник также способны вытеснить с участка более нежные культуры. Дицентра с мощной корневой системой и вербейник монетчатый, стелясь по земле, душат все на своем пути.

Откажитесь от этих многолетников в новом сезоне, иначе они погубят ваш участок. Чтобы сохранить эстетику и здоровье сада, замените эти растения на менее экспансивные многолетники, такие как хосты, пионы или лилейники.

