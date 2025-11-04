Соседи будут завидовать и вымаливать название этого цветка: приковывает к себе восхищенные взгляды

Этот удивительный однолетник — настоящая находка для цветоводов, которые находятся в поисках изысканности и экзотики. Его главное преимущество — невероятно эффектные крупные колокольчики, которые переливаются всеми оттенками бордового, синего, золотого и фиолетового.

Сальпиглоссис создает в саду атмосферу роскоши и таинственности. Его любят за продолжительное и обильное цветение, длящееся с июня до самых осенних заморозков. Он прекрасно смотрится в парадных клумбах, изысканных бордюрах и вазонах, неизменно приковывая к себе восхищенные взгляды. Соседи будут завидовать и вымаливать его название!

При всей своей аристократичной внешности этот цветок довольно неприхотлив: он предпочитает солнечные, защищенные от ветра места и хорошо дренированную почву, щедро вознаграждая цветовода за заботу своей уникальной красотой, которая не оставляет равнодушным.

