Чудо для сада с махровыми соцветиями: цветет без устали с июня до первых осенних заморозков

Знаете ли вы, что цинния «Изящная» способна цвести даже в самую сильную летнюю жару, когда другие цветы буквально «горят» на солнце? Ее главное преимущество — невероятная стойкость и жизнелюбие.

Эти цветы с их крупными, до 15 см в диаметре, махровыми соцветиями, чьи лепестки причудливо скручены, напоминая иголки кактуса, создают в саду атмосферу пышного праздника. Дачники их обожают за простой посев — семенами сразу в грунт, а также продолжительное и обильное цветение — циннии цветут без устали с июня до первых осенних заморозков, практически не требуя ухода.

Циннии — настоящее чудо с махровыми соцветиями для сада. Они исключительно засухоустойчивы, им не страшны палящие лучи, а их яркая палитра — от чистых белых и лимонных до насыщенных алых, малиновых и сиреневых оттенков — позволяет создавать потрясающие клумбы. Они идеальны для срезки, стоя в воде до двух недель, что делает их фаворитами для летних букетов, дарящих радость и внутри дома.

