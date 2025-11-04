Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
04 ноября 2025 в 14:46

Чудо для сада с махровыми соцветиями: цветет без устали с июня до первых осенних заморозков

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Знаете ли вы, что цинния «Изящная» способна цвести даже в самую сильную летнюю жару, когда другие цветы буквально «горят» на солнце? Ее главное преимущество — невероятная стойкость и жизнелюбие.

Эти цветы с их крупными, до 15 см в диаметре, махровыми соцветиями, чьи лепестки причудливо скручены, напоминая иголки кактуса, создают в саду атмосферу пышного праздника. Дачники их обожают за простой посев — семенами сразу в грунт, а также продолжительное и обильное цветение — циннии цветут без устали с июня до первых осенних заморозков, практически не требуя ухода.

Циннии — настоящее чудо с махровыми соцветиями для сада. Они исключительно засухоустойчивы, им не страшны палящие лучи, а их яркая палитра — от чистых белых и лимонных до насыщенных алых, малиновых и сиреневых оттенков — позволяет создавать потрясающие клумбы. Они идеальны для срезки, стоя в воде до двух недель, что делает их фаворитами для летних букетов, дарящих радость и внутри дома.

Ранее был назван цветок, который при посадке в ноябре расцветет уже в начале лета без капли удобрений.

цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Главный враг России». Умер бывший вице-президент США Дик Чейни: детали
«Дайте больше денег»: в США рассказали, что скрывает Зеленский ради траншей
Украинский дрон расправился с бабушкой, которая крестилась на коленях
«Знаем цели»: протесты в Белграде могут обернуться катастрофой
Психолог торговала детьми? Что известно об аресте Ирины Рудницкой, кто она
Российский боец спас мирных жителей от удара дрона
Спрятавшая труп своей дочери в диван женщина не ушла от правоохранителей
По всему Казахстану начали ловить похитителей невест
Серый кардинал Польши предстал перед судом
Появились подробности о ДТП с участием детской хоккейной команды
Россиянина арестовали за фото торта: что с ним было не так, детали
Германия вновь отказала Украине в поставках крылатых ракет
Врач назвала проверенные способы отсрочить деменцию
«10 трлн солнц»: гигантская черная дыра поразила ученых
Названы дата и место прощания с режиссером Геральдом Бежановым
Стало известно, как сокращение «Ямал СПГ» скажется на мировом газовом рынке
Новая логистика ВСУ в районе Красноармейска попала на видео
Украинка получила тюремный срок за публикацию кадров мобилизации
Житель Татарстана избил человека молотком на глазах у прохожих
Раскрыто, как пересадка чужих фекалий помогает в борьбе с бессоницей
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.