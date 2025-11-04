Пыльный мельник: посей под зиму — и получи роскошные клумбы без хлопот весной

Есть простой способ украсить сад, минимизировав усилия. Так вы получите роскошные и красивые клумбы.

Достаточно посеять под зиму цинерарию, известную также как пыльный мельник. Это растение привлекает внимание серебристыми кружевными листьями, которые эффектно оживляют клумбы, бордюры и кашпо. В холодных регионах цинерарию выращивают как однолетник, а на юге она может стать многолетником — при правильном укрытии способна пережить зиму.

Главное преимущество культуры — неприхотливость. Она устойчива к засухе, не требует частого полива, а также обладает природной защитой от вредителей и грибков. Для подзимнего посева выбирайте светлый участок, где весной не скапливаются талые воды, а для защиты от морозов используйте мульчу.

