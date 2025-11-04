Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
04 ноября 2025 в 13:00

Пыльный мельник: посей под зиму — и получи роскошные клумбы без хлопот весной

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Есть простой способ украсить сад, минимизировав усилия. Так вы получите роскошные и красивые клумбы.

Достаточно посеять под зиму цинерарию, известную также как пыльный мельник. Это растение привлекает внимание серебристыми кружевными листьями, которые эффектно оживляют клумбы, бордюры и кашпо. В холодных регионах цинерарию выращивают как однолетник, а на юге она может стать многолетником — при правильном укрытии способна пережить зиму.

Главное преимущество культуры — неприхотливость. Она устойчива к засухе, не требует частого полива, а также обладает природной защитой от вредителей и грибков. Для подзимнего посева выбирайте светлый участок, где весной не скапливаются талые воды, а для защиты от морозов используйте мульчу.

Ранее сообщалось, что осенняя обрезка гортензии напрямую влияет на зимовку и будущее цветение растения. При неправильном подходе куст можно лишить бутонов, а при грамотном уходе — получить обильное цветение уже в следующем сезоне.

Читайте также
Лук под зиму: как мульчирование гарантирует урожай и бережет силы дачника — секреты опытного садовода
Общество
Лук под зиму: как мульчирование гарантирует урожай и бережет силы дачника — секреты опытного садовода
Замиокулькас из листа: простой способ размножить любимое растение дома — пошаговая инструкция
Общество
Замиокулькас из листа: простой способ размножить любимое растение дома — пошаговая инструкция
Обалденный сорт томатов: черный красавец, который покорит вас вкусом и урожайностью, — выбор опытного садовода
Общество
Обалденный сорт томатов: черный красавец, который покорит вас вкусом и урожайностью, — выбор опытного садовода
Сею прямо в грунт — вырастает не клумба, а звездная ночь: цветок с неповторимым шармом
Общество
Сею прямо в грунт — вырастает не клумба, а звездная ночь: цветок с неповторимым шармом
С рассадой больше не мучаюсь — сею этот цветок прямо в грунт и любуюсь все лето
Общество
С рассадой больше не мучаюсь — сею этот цветок прямо в грунт и любуюсь все лето
растения
сады
дачи
советы
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Диктатура!»: ЕК намерена судиться с тремя членами Евросоюза из-за Украины
Психолог раскрыла причину увлечения взрослых россиян детскими игрушками
В ЕС захотели принимать новые страны на испытательный срок
Сорваны атаки ВСУ на Белгородчину в День народного единства
Стало известно, почему пляжи Каспийского моря заполонили мертвые тюлени
Украина снова получит финансы от Евросоюза
Лавина дронов, пожар и раненый мужчина в ЛНР: как ВСУ атакуют РФ 4 ноября
Шведские муниципалитеты не хотят сотрудничать с властями по миграции
В генконсульстве раскрыли детали ситуации с пропавшей в Турции россиянкой
Блогер Ефремов ответит перед судом за спонсирование ФБК с продажи кроссовок
Стало известно, когда россияне увидят самое яркое суперлуние года
Пенсионер отдал за «замену счетчиков» 12,5 млн рублей
Стало известно, когда сдвинут срок внесения платежей за ЖКХ
Прокуратура попросила снизить тюремный срок экс-главе БКФ Миримской
В Германии умер самый старый житель страны
Эффектный салат на Новый год: рецепт легендарного «Снежного вихря»
«Даже в собственной партии»: политолог указал на большой недостаток Мерца
Медиатор гитариста легендарной рок-группы продают за полмиллиона в Москве
В России появились два новых праздника: что известно, когда будем отмечать
«Изношенная сила»: в США заявили о бессилии НАТО в конфликте с Россией
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.