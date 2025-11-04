Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
04 ноября 2025 в 11:00

Обалденный сорт томатов: черный красавец, который покорит вас вкусом и урожайностью — выбор опытного садовода

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сорт «Жаркие угли» станет настоящей находкой для вашего огорода. Так вы вырастите необычные и вкусные помидоры, не тратя время на сложный уход.

Эти среднеспелые томаты созревают за 110–115 дней и вырастают до 180 см в высоту. Их главная изюминка — эффектный антоциановый окрас: темные «плечики» и красная макушка. Плоды весом до 100 г радуют гармоничным вкусом с приятной сладостью и легкой кислинкой.

Сорт неприхотлив: не требует пасынкования и демонстрирует отличную урожайность. «Жаркие угли» уверенно растут в сибирских условиях, даря садоводу и красоту, и вкус без лишних хлопот.

Ранее сообщалось, что многие владельцы замиокулькаса мечтают, чтобы растение цвело пышно. При этом не все знают, что нужно для этого делать. Оказывается, роскошное долларовое дерево можно вырастить с помощью обычного чая, который все выбрасывают.

Читайте также
Герань зимой: как разбудить цветок и добиться цветения в хмурые дни — простое домашнее удобрение
Общество
Герань зимой: как разбудить цветок и добиться цветения в хмурые дни — простое домашнее удобрение
С рассадой больше не мучаюсь — сею этот цветок прямо в грунт и любуюсь все лето
Общество
С рассадой больше не мучаюсь — сею этот цветок прямо в грунт и любуюсь все лето
Лучший томат на 2026 год: сорт, который не потребует от вас лишних хлопот — и порадует урожаем
Общество
Лучший томат на 2026 год: сорт, который не потребует от вас лишних хлопот — и порадует урожаем
Свекольная вода для комнатных растений: бюджетная подкормка с эффектом премиум‑удобрений
Общество
Свекольная вода для комнатных растений: бюджетная подкормка с эффектом премиум‑удобрений
Названа скрытая причина сухости стоп и локтей
Здоровье/красота
Названа скрытая причина сухости стоп и локтей
растения
сады
огороды
советы
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подозреваемый в подрыве «СП» украинец объявил голодовку
Бывший солдат ВСУ раскрыл истинную роль «Азова» под Красноармейском
«Стала посмешищем»: в одной стране разразился скандал из-за поставок F-35
Россиянина после чаепития с «арестантским» тортом отправили в СИЗО
В Италии разгорелся скандал из-за фото премьер-министра без одежды
Взрыв в Стерлитамаке 4 ноября: что известно, разрушения, сколько жертв
В Белоруссии арестовали виновника гибели семьи из России
Гигантского кита выбросило на берег на Сахалине после шторма
«Серийные убийцы»: в РПЦ высказались о сделавших аборт женщинах
Основателя «Наших» облили ряженкой со словами «свали из России»
Пашинян назвал условие для изменений в работе миссии ЕС в Армении
Все о питахайе: полезный экзот, который не оставит вас равнодушными
Ученые назвали неочевидный симптом рака
Секрет красивой фигуры: творожная запеканка в духовке без муки и манки
Важный гость из США сделал заявление после встречи с Зеленским
Глава Нижегородской области рассказал о последствиях падения обломков БПЛА
Осенний хариус в Приморье: руководство для успешной ловли
Суд высказался о дееспособности Долиной в момент продажи квартиры
Названа вероятная стоимость тоннеля между Чукоткой и Аляской
Военэксперт рассказал, где Россия может устроить ВСУ сюрприз на фронте
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.