Обалденный сорт томатов: черный красавец, который покорит вас вкусом и урожайностью — выбор опытного садовода

Сорт «Жаркие угли» станет настоящей находкой для вашего огорода. Так вы вырастите необычные и вкусные помидоры, не тратя время на сложный уход.

Эти среднеспелые томаты созревают за 110–115 дней и вырастают до 180 см в высоту. Их главная изюминка — эффектный антоциановый окрас: темные «плечики» и красная макушка. Плоды весом до 100 г радуют гармоничным вкусом с приятной сладостью и легкой кислинкой.

Сорт неприхотлив: не требует пасынкования и демонстрирует отличную урожайность. «Жаркие угли» уверенно растут в сибирских условиях, даря садоводу и красоту, и вкус без лишних хлопот.

