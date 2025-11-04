Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 14:53

Житель Татарстана избил человека молотком на глазах у прохожих

В Казани мужчина напал на молодого человека с молотком и жестоко избил его

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Россиянин жестоко избил человека молотком около подъезда в ЖК «Южный парк» в столице Татарстана, сообщает Telegram-канал «Казань на максималках». На опубликованных кадрах видно, что около подъезда стоит компания молодых людей. В какой-то момент к ним подходят двое мужчин, один из которых держит молоток.

После словесной перепалки казанец набросился на оппонентов. Одному из молодых людей удалось сбежать, а второй подвергся избиению. Он упал на асфальт, но даже после этого мужчина продолжал наносить ему удары молотком по телу. Разнять их смогли только вмешавшиеся в конфликт соседи.

Как уточнили в пресс-службе МВД России по республике, причиной избиения стала ссора на бытовой почве. Всех зачинщиков доставили в отдел полиции. По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

До этого жительница города Кириши Ленинградской области, стреляя из окна своей квартиры по бездомным собакам, случайно ранила 14-летнюю школьницу. Пострадавшая самостоятельно добралась до больницы, где и рассказала медикам о произошедшем.

