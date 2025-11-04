Житель Татарстана избил человека молотком на глазах у прохожих В Казани мужчина напал на молодого человека с молотком и жестоко избил его

Россиянин жестоко избил человека молотком около подъезда в ЖК «Южный парк» в столице Татарстана, сообщает Telegram-канал «Казань на максималках». На опубликованных кадрах видно, что около подъезда стоит компания молодых людей. В какой-то момент к ним подходят двое мужчин, один из которых держит молоток.

После словесной перепалки казанец набросился на оппонентов. Одному из молодых людей удалось сбежать, а второй подвергся избиению. Он упал на асфальт, но даже после этого мужчина продолжал наносить ему удары молотком по телу. Разнять их смогли только вмешавшиеся в конфликт соседи.

Как уточнили в пресс-службе МВД России по республике, причиной избиения стала ссора на бытовой почве. Всех зачинщиков доставили в отдел полиции. По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

