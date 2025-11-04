Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 18:31

В России выросло число регионов с зарплатой больше 100 тыс. рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Число регионов, где средняя зарплата превышает 100 тыс. рублей, в августе текущего года составило 12, при этом год назад их было 10, сообщает РИА Новости со ссылкой на Единую межведомственную информационно-статистическую систему. Средняя ежемесячная зарплата в конце лета достигла 92,9 тыс. рублей против 82,2 тыс. рублей в 2024 году.

Самые высокие выплаты зарегистрированы на Чукотке — там работодатели готовы в среднем платить 193 тыс. рублей в месяц. На втором месте расположился Ямало-Ненецкий автономный округ — 173 тыс. рублей, на третьем — Москва (161 тыс. рублей). Кроме того, россияне зарабатывают более 100 тыс. рублей в Магаданской области, на Камчатке, в Якутии, Санкт-Петербурге и Мурманской области.

Ранее сообщалось, что повара, пекари и кондитеры стали самыми востребованными специалистами в третьем квартале 2025 года. Компании искали более 63,5 тыс. таких специалистов. В топ наиболее искомых работников также вошли администраторы, официанты, бармены и бариста.

До этого стало известно, что наиболее высокооплачиваемую вакансию на московском рынке труда в октябре возглавила должность генерального директора компании, занимающейся беспилотной авиацией. Соискателю на эту позицию предлагается от 1 млн рублей в месяц.

