04 ноября 2025 в 18:36

На МКАД внезапно ограничили движение

На внутренней стороне МКАД у Ленинского проспекта ограничили движение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Движение на внутренней стороне МКАД в районе Ленинского проспекта в Москве временно ограничивали, сообщалось в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Позже движение полностью восстановили.

Движение временно закрыто на внутренней стороне МКАД в районе Ленинского проспекта. Будьте внимательны, — говорилось в сообщении.

Ранее в Курганской области временно ограничили движение пассажирского и грузового транспорта на федеральной трассе Р-254 «Иртыш». Решение приняли из-за ухудшения погоды: на дороге появилась гололедица, а покрытие стало небезопасным. Сейчас подрядчики устраняют последствия непогоды.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал масштабные работы по благоустройству дорог на востоке столицы. В рамках первого этапа планируется обновить участок МКАД и прилегающую улично-дорожную сеть протяженностью более пяти километров, а также построить новые съезды, остановки общественного транспорта и тротуары.

Накануне на внешней стороне МКАД произошла авария с участием Fiat. Водитель не справился с управлением и врезался в бетонный блок. В результате погиб пассажир, а сам водитель получил травмы и был госпитализирован.

