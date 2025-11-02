Беру соленые огурцы, пачку фарша — и готовлю обалденный ужин за полчаса: просто, как дважды два

Беру соленые огурцы, пачку фарша — и готовлю обалденный ужин за полчаса: просто, как дважды два

Приготовьте невероятно сочные и ароматные мясные гнезда в духовке, которые станут настоящим украшением вашего стола. Это просто, как дважды два! Беру соленые огурцы, пачку фарша — и готовлю обалденный ужин за полчаса.

Вам понадобится 500 г мясного фарша, 2 картофелины, 3 соленых или маринованных огурца, 150 г твердого сыра, 1 яйцо, соль, перец и специи. Фарш смешайте с яйцом, солью и перцем. Картофель натрите на крупной терке, огурцы нарежьте мелкими кубиками, сыр натрите. В смазанную маслом форму выложите фарш, сформировав бортики и углубление в центре. В каждое гнездо положите огурцы, затем картофель, сверху посыпьте сыром. Запекайте 25–30 минут при 190 °C до румяной сырной корочки.

Вкус получается насыщенным и гармоничным: сочный фарш сочетается с нежным картофелем и пикантными огурцами, а сырная шапка добавляет сливочные ноты. Это блюдо особенно хорошо с овощным салатом, а его оригинальная подача обязательно порадует и детей, и взрослых!

Ранее стало известно, как приготовить голубцы с пекинской капустой: ходовой рецепт быстрого ужина за полчаса.