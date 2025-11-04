Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Путин разрешил выкупить долю у одной западной компании

Путин разрешил ВСК выкупить долю у John Crane

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее компании «ВСК — Высокотехнологичные системы» приобрести 50% доли британской John Crane в предприятии «ДКИ Компрессорное оборудование», соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Компания делает оборудование для нефтегазовой отрасли.

Разрешить совершение обществом с ограниченной ответственностью «Группа компаний ВСК — Высокотехнологичные системы и компоненты» сделки по приобретению 50% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «ДКИ Компрессорное оборудование», — говорится в тексте распоряжения.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на четыре источника утверждало, что российский бизнесмен и сенатор Сулейман Керимов якобы владел долей в компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска. Как пишут авторы, он владел долей через трастовый фонд Heritage Trust в штате Делавэр.

Кроме того, государственное АО «Кавминкурортресурсы» продало долю в компании «Холдинг Аква». По словам собеседника РБК, ее выкупили частные акционеры холдинга. Сумма сделки не раскрывается.

