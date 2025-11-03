Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 19:49

В Германии объяснили, почему Финляндии не стоило вступать в НАТО

Die Tagesspiegel: экономика Финляндии трещит по швам из-за вступления в НАТО

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Финляндия испытывает серьезные экономические трудности, включая значительный государственный долг и рост безработицы, частично обусловленные выполнением обязательств перед НАТО, сообщает издание Die Tagesspiegel. Страна оказалась в сложной ситуации, вынужденная увеличивать военные расходы при одновременной борьбе с ослаблением национальной экономики.

Финляндия сталкивается со все более острой дилеммой: из соображений политики безопасности она увеличила свои расходы на оборону после начала специальной военной операции на Украине — в то же время она борется с ослаблением экономики, которая едва стоит на ногах, — говорится в материале.

Ранее стало известно, что Россия аннулировала энергетическое соглашение с Финляндией по реке Вуокса, действовавшее с 1972 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, также поручив уведомить Хельсинки о прекращении обязательств по поставкам компенсационной энергии.

Кроме того, жители приграничных финских территорий выразили недовольство антироссийскими ограничительными мерами, негативно повлиявшими на их жизненный уклад. Многочисленные граждане лишились рабочих мест вследствие сокращения потока российских путешественников и разрыва хозяйственных связей с Россией.

Финляндия
НАТО
экономика
расходы
