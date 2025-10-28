Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 17:44

Финны рассказали, как антироссийские санкции изменили их жизнь

Жители Финляндии рассказали о росте безработицы из-за антироссийских санкций

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жители приграничных регионов Финляндии пожаловались на антироссийские санкции, которые изменили их жизнь, сообщает RT. По данным источника, многие потеряли работу после снижения потока российских туристов и прекращения экономических связей с Россией.

Это было золотое время. Мы отлично зарабатывали в те времена, нам давали много подработок. А потом русских перестали пускать — и наш доход резко упал. Коллектив сократили. Знаю коллег, кто до сих пор не может найти работу, — рассказал бывший сотрудник аэропорта Лаппенранты Йоханнес.

Местные жители отмечают рост безработицы и цен, а ориентированные на российских клиентов бизнесы закрываются. После прекращения поставок российского леса также обанкротились строительные компании, а в магазинах стало меньше свежих продуктов.

Как отметила юрист Анна, многие финны стали чаще воровать и пить, а крепкий алкоголь теперь отпускают только по требованию. По ее словам, приграничные города заполнились военными, строятся новые базы НАТО, а дороги у границы используют для тренировочных полетов.

Ранее пограничная служба Финляндии сообщила о всплеске нарушений на границе с Россией, где новый пограничный забор стал неожиданным объектом внимания туристов. За лето 2025 года зафиксировали более 50 случаев, когда иностранцы пересекали запретную зону для селфи. Нарушителям грозят штрафы суммой в €100–300 (9,4–28,2 тысяч рублей).

Финляндия
Россия
кризисы
бизнес
