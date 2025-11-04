Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
04 ноября 2025 в 20:59

«Никто не забывает»: немецкий дирижер раскрыл, как речь Путина поразила ФРГ

Пианист Франц: в Германии до сих пор помнят знаменитую речь Путина в Мюнхене

Президент России Владимир Путин на ежегодной международной конференции по безопасности, 2007 год Президент России Владимир Путин на ежегодной международной конференции по безопасности, 2007 год Фото: ИТАР-ТАСС/PHOTAS/DPA

Выступление президента России Владимира Путина в Мюнхене до сих пор сохраняется в памяти немецкого общества, сообщил известный пианист и дирижер Юстус Франц во время церемонии вручения государственных наград в Кремле. Музыкант подчеркнул особую значимость данной речи, передает РИА Новости.

Одна из самых важных вещей — то, что вы, уважаемый господин президент, говорили в парламенте, никто в Германии не забывает вашу речь. Это было очень важно, — высказался немецкий музыкант.

Ранее Путин в ходе церемонии награждения в Кремле заявил о намерении страны развивать дружественные и партнерские связи со всеми мировыми народами. Глава государства акцентировал, что Россия будет продвигать культурные инициативы, сплачивающие мировое сообщество вокруг универсальных ценностей, независимо от существующих вызовов и трудностей.

Кроме того, президент России во время встречи с детьми после возложения цветов на Красной площади в День народного единства поделился историей своей семьи. Российский лидер сообщил, что его предки происходят из Тверской области, и признал одного из присутствовавших подростков, приехавшего из этих мест, своим земляком.

Владимир Путин
Германия
музыканты
Мюнхенская речь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Неожиданный обморок прервал пресс-конференцию Трампа
Слуцкая рассказала, благодаря кому стала чемпионкой
Паром из Трабзона не получил разрешения на вход в порт Сочи
Спецпосланник Трампа заявил о прогрессе в урегулировании на Украине
Слуцкая раскрыла секрет, как находит общий язык с детьми-подростками
Вкус детства: классический салат из печени трески всего за 10 минут
Песков объяснил, почему Путин не встретится с Федорищевым
Путин поставил условие для турниров с присвоением разрядов
Россиянам разрешили получать налоговый вычет за лечение и учебу ребенка
Экс-чиновница из РФ умерла от передозировки в Таиланде: что известно, дети
ВСУ столкнулись с массовым нежеланием воевать в 159-й бригаде
Болельщиков «Шанхая» не пустили на матч с СКА из-за иероглифов на форме
«Одни лишь щепки»: Кадыров отчитался об уничтожении вражеского укрепрайона
Сроки освобождения Купянска и Покровска: новости СВО вечером 6 ноября
Сербию поставили перед трудным выбором
«Витрина всей страны»: Рогов о новых регионах и настроениях украинцев
В России впервые возбудили дело за поиск экстремистского контента в Сети
Слуцкая рассказала, когда снова вернется на лед
В МИД России заявили о прекращении одного соглашения с Литвой
Суд решил судьбу созданного Ходорковским лицея
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.