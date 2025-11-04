«Никто не забывает»: немецкий дирижер раскрыл, как речь Путина поразила ФРГ Пианист Франц: в Германии до сих пор помнят знаменитую речь Путина в Мюнхене

Выступление президента России Владимира Путина в Мюнхене до сих пор сохраняется в памяти немецкого общества, сообщил известный пианист и дирижер Юстус Франц во время церемонии вручения государственных наград в Кремле. Музыкант подчеркнул особую значимость данной речи, передает РИА Новости.

Одна из самых важных вещей — то, что вы, уважаемый господин президент, говорили в парламенте, никто в Германии не забывает вашу речь. Это было очень важно, — высказался немецкий музыкант.

Ранее Путин в ходе церемонии награждения в Кремле заявил о намерении страны развивать дружественные и партнерские связи со всеми мировыми народами. Глава государства акцентировал, что Россия будет продвигать культурные инициативы, сплачивающие мировое сообщество вокруг универсальных ценностей, независимо от существующих вызовов и трудностей.

Кроме того, президент России во время встречи с детьми после возложения цветов на Красной площади в День народного единства поделился историей своей семьи. Российский лидер сообщил, что его предки происходят из Тверской области, и признал одного из присутствовавших подростков, приехавшего из этих мест, своим земляком.