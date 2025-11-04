Путин рассказал, с кем стремится дружить Россия Путин: Россия стремится дружить со всеми странами мира

Россия стремится развивать дружеские и партнерские отношения со всеми народами мира, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле. Российский лидер подчеркнул, что страна будет распространять культурные импульсы, объединяющие человечество вокруг общих ценностей, несмотря на текущие сложности и проблемы.

От нас из России будут исходить именно такие импульсы, потому что мы стремимся к дружбе, сотрудничеству со всеми, не только соседними, но и со всеми народами на Земле, — сказал глава государства.

Ранее Путин во время общения с детьми после церемонии возложения цветов на Красной площади в День народного единства рассказал о своих корнях. Глава государства упомянул, что его род происходит из Тверской области, и назвал одного из юных участников встречи, прибывшего из этого региона, своим земляком.

Кроме того, президент России заявил о способности страны и ее граждан консолидироваться перед глобальными вызовами для решения общих задач. Путин подчеркнул неоспоримую ценность единства российского народа.