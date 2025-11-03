Вооруженные силы Украины не смогли прорваться в окруженный Купянск бронетранспортерами НАТО, президент США Дональд Трамп исключил передачу Киеву ракет Tomahawk, более 300 тел мирных жителей эвакуировали из Суджи. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Тела погибших от рук ВСУ вывезли из Суджи

С приграничных территорий Курской области были эвакуированы и переданы родственникам тела более 300 мирных жителей Суджи, сообщил представитель военно-следственных органов Следственного комитета РФ Александр Глухарев. Все они погибли от рук украинских военнослужащих.

По его словам, работа по установлению всех обстоятельств трагедии продолжается. С середины августа проводились поисковые мероприятия, в ходе которых были обнаружены и эксгумированы тела 112 жителей города, зверски убитых военнослужащими ВСУ. Все найденные останки проходят обязательную процедуру опознания с помощью ДНК-экспертизы.

ВС России не дали шанса «ежам» НАТО под Купянском

Российские военнослужащие пресекли попытку Вооруженных сил Украины прорваться в окруженный Купянск. Для операции украинские солдаты применили бронетранспортеры НАТО с похожей на иголки ежа броней. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Согласно полученной информации, ВСУ по приказу президента Украины Владимира Зеленского предприняли массированную атаку с использованием бронетехники с целью деблокады своих окруженных подразделений в городе и выхода к реке Оскол. Несмотря на принятые противником меры по усилению защиты боевых машин, российские военнослужащие эффективно противостояли наступлению.

Армия РФ превратила в пыль крупный украинский энергообъект

Российские силы вывели из строя один из крупнейших энергетических объектов Украины, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный. Он заявил об уничтожении Бурштынской тепловой электростанции, расположенной в Ивано-Франковской области.

Это, по словам военкора, привело к существенным ограничениям электроснабжения на подконтрольных Киеву территориях. Российские войска продолжают систематически наносить удары по критически важным объектам противника, включая предприятия военно-промышленного комплекса, склады боеприпасов и транспортную инфраструктуру. Интенсивность этих ударов, согласно информации Поддубного, постоянно возрастает.

Трамп поставил точку в вопросе поставок Tomahawk Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил с заявлением относительно возможной передачи крылатых ракет Tomahawk Украине. На прямой вопрос о планируемых поставках американский лидер дал отрицательный ответ.

Разговор Трампа с журналистами состоялся на борту президентского самолета, совершавшего перелет из Флориды в Вашингтон. Корреспонденты интересовались перспективой помощи США Украине, а вопрос о передаче Tomahawk стал основным.

Бойцы ВСУ попали под зачистку в Красноармейске

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о продолжении активных боевых действий в районе Красноармейска (Покровска). По его словам, опубликованным в Telegram-канале, российские военные подразделения проводят операцию по зачистке города и наносят значительный урон вооруженным формированиям Украины.

Красноармейск являлся ключевым транспортным узлом в системе снабжения украинских подразделений в Донбассе. Через этот город осуществлялась значительная часть логистических маршрутов для подвоза подкреплений и боеприпасов.

Зеленский заявил об усилении ПВО Украины

Украина получила новые системы противовоздушной обороны Patriot от Германии, сообщил президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. По его словам, новые комплексы призваны усилить ПВО страны и повысить защиту от воздушных угроз.

Он также поблагодарил Германию и канцлера Фридриха Мерца за поддержку. Зеленский отметил, что переговоры о дальнейших совместных шагах по усилению ПВО продолжаются как на уровне правительств, так и с производителями систем.

