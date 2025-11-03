Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
03 ноября 2025 в 08:00

Зачистка в Красноармейске, разгром «ежей» ВСУ: новости СВО к утру 3 ноября

ВС РФ ВС РФ Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Вооруженные силы Украины не смогли прорваться в окруженный Купянск бронетранспортерами НАТО, президент США Дональд Трамп исключил передачу Киеву ракет Tomahawk, более 300 тел мирных жителей эвакуировали из Суджи. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 2 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Тела погибших от рук ВСУ вывезли из Суджи

С приграничных территорий Курской области были эвакуированы и переданы родственникам тела более 300 мирных жителей Суджи, сообщил представитель военно-следственных органов Следственного комитета РФ Александр Глухарев. Все они погибли от рук украинских военнослужащих.

По его словам, работа по установлению всех обстоятельств трагедии продолжается. С середины августа проводились поисковые мероприятия, в ходе которых были обнаружены и эксгумированы тела 112 жителей города, зверски убитых военнослужащими ВСУ. Все найденные останки проходят обязательную процедуру опознания с помощью ДНК-экспертизы.

ВС России не дали шанса «ежам» НАТО под Купянском

Российские военнослужащие пресекли попытку Вооруженных сил Украины прорваться в окруженный Купянск. Для операции украинские солдаты применили бронетранспортеры НАТО с похожей на иголки ежа броней. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Согласно полученной информации, ВСУ по приказу президента Украины Владимира Зеленского предприняли массированную атаку с использованием бронетехники с целью деблокады своих окруженных подразделений в городе и выхода к реке Оскол. Несмотря на принятые противником меры по усилению защиты боевых машин, российские военнослужащие эффективно противостояли наступлению.

ВС Украины ВС Украины Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Армия РФ превратила в пыль крупный украинский энергообъект

Российские силы вывели из строя один из крупнейших энергетических объектов Украины, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный. Он заявил об уничтожении Бурштынской тепловой электростанции, расположенной в Ивано-Франковской области.

Это, по словам военкора, привело к существенным ограничениям электроснабжения на подконтрольных Киеву территориях. Российские войска продолжают систематически наносить удары по критически важным объектам противника, включая предприятия военно-промышленного комплекса, склады боеприпасов и транспортную инфраструктуру. Интенсивность этих ударов, согласно информации Поддубного, постоянно возрастает.

Трамп поставил точку в вопросе поставок Tomahawk Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил с заявлением относительно возможной передачи крылатых ракет Tomahawk Украине. На прямой вопрос о планируемых поставках американский лидер дал отрицательный ответ.

Разговор Трампа с журналистами состоялся на борту президентского самолета, совершавшего перелет из Флориды в Вашингтон. Корреспонденты интересовались перспективой помощи США Украине, а вопрос о передаче Tomahawk стал основным.

Бойцы ВСУ попали под зачистку в Красноармейске

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о продолжении активных боевых действий в районе Красноармейска (Покровска). По его словам, опубликованным в Telegram-канале, российские военные подразделения проводят операцию по зачистке города и наносят значительный урон вооруженным формированиям Украины.

Красноармейск являлся ключевым транспортным узлом в системе снабжения украинских подразделений в Донбассе. Через этот город осуществлялась значительная часть логистических маршрутов для подвоза подкреплений и боеприпасов.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Зеленский заявил об усилении ПВО Украины

Украина получила новые системы противовоздушной обороны Patriot от Германии, сообщил президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. По его словам, новые комплексы призваны усилить ПВО страны и повысить защиту от воздушных угроз.

Он также поблагодарил Германию и канцлера Фридриха Мерца за поддержку. Зеленский отметил, что переговоры о дальнейших совместных шагах по усилению ПВО продолжаются как на уровне правительств, так и с производителями систем.

Читайте также:

Поразили одну из крупнейших ТЭС Украины: успехи ВС РФ к утру 3 ноября

Налет БПЛА, удар по детскому саду под Ростовом: как ВСУ атакуют РФ 2 ноября

Волчанск, Дроновка, Покровск: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 ноября

ВС РФ
ВСУ
СВО
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Евросоюз подсел на российский шоколад
Россиянам назвали самые востребованные вакансии на рынке труда
Водителям напомнили, что их ждет за нечитаемые номера автомобиля
Скончалась 33-летняя журналистка «Известий»
«Нет никаких сомнений»: в США предупредили Киев об «эпидемии» котлов
Водителям рассказали, что будет за отказ снять обложку с прав
«Испорченное настроение»: Успенская вспомнила, как болела за Плющенко на ОИ
Названа предполагаемая протяженность тоннеля Путина — Трампа
Пушков раскрыл, чем Финляндия занимается на границе с Россией
Назван вероятный район конфликта между Россией и НАТО
Командирами спецназа ВСУ стали офицеры-недоучки
Ученые открыли новый вид вымершего гигантского медведя, обитавшего в России
Завтрак мечты: пышный французский омлет с сыром за 6 простых шагов
Подросткам в России могут ограничить снятие наличных
Пьяный морпех США набросился на официанта ресторана в Японии
День Казанской иконы Божьей Матери: история и значение праздника
День народного единства в России: история и современность
Свыше 20 человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком
В Европе произошел железнодорожный коллапс
Назван срок новой поставки американских HIMARS Тайваню
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.