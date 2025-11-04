Сенат США в 14-й раз отклонил финансирование правительства

Сенат США в очередной раз отклонил инициативу республиканцев по бюджету правительства, передает CBS News. Это 14-й подобный случай за короткий период.

Отмечается, что для принятия документа не хватило голосов, так как против высказались 44 сенатора. Требуемое количество голосов для одобрения составляло 60, что и предопределило исход голосования.

Разногласия у сенаторов возникли в вопросах по статьям расходов, добавили в издании. Если стороны не найдут консенсус, нынешний шатдаун станет самым длительным в американской истории, сказано в публикации.

Ранее Financial Times сообщила, что свыше 40 млн американцев, нуждающихся в продовольственной помощи, могут не получить ее вовремя из-за приостановки федерального финансирования. Под угрозой срыва оказались выплаты в рамках Программы дополнительной продовольственной помощи (SNAP), объем которой в прошлом году достиг почти $100 млрд.

До этого президент США Дональд Трамп написал, что американское правительство не сможет вовремя оплатить продовольственные талоны нуждающимся гражданам. По его словам, государственные юристы не видят законных оснований для выплат по программе SNAP в текущих условиях. Чтобы решить проблему, он поручил своей команде обратиться в суд за срочными разъяснениями по вопросу финансирования.