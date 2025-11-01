Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 13:42

На Западе раскрыли, как шатдаун затронет десятки миллионов американцев

FT: более 40 млн американцев могут не получить вовремя продпомощь из-за шатдауна

Более 40 млн нуждающихся американцев могут не получить вовремя продовольственную помощь из-за приостановки финансирования федерального правительства, сообщила газета Financial Times. Причиной сложившейся ситуации стал шатдаун, который парализовал работу ключевых социальных программ.

Как уточняет издание, под угрозой срыва оказались многомиллиардные выплаты в рамках Программы дополнительной продовольственной помощи (SNAP). В минувшем финансовом году объем спонсирования этой инициативы, направленной на поддержку примерно 42 млн человек, достиг почти $100 млрд.

Представитель SNAP заявил, что выплаты пособий будут задержаны даже в случае немедленного возобновления бюджетных ассигнований. По данным Министерства сельского хозяйства США, около 40% от общего числа получателей данной помощи составляют несовершеннолетние дети.

Ранее президент США Дональд Трамп написал, что американское правительство не сможет вовремя оплатить продовольственные талоны нуждающимся гражданам. По его словам, государственные юристы не видят законных оснований для выплат по программе SNAP в текущих условиях. Чтобы решить проблему, он поручил своей команде обратиться в суд за срочными разъяснениями по вопросу финансирования.

