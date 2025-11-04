Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 21:05

В Европе пошли навстречу российским инвесторам

Российские инвесторы могут разморозить активы в ЕС без разрешения США

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российские инвесторы теперь могут разморозить часть своих активов в депозитариях Европейского союза без получения разрешения Управления США по контролю за иностранными активами (OFAC), сообщает РИА Новости со ссылкой на финансовый источник в Брюсселе. Возможность разблокировки действует в отношении операций, не связанных с американскими лицами или организациями.

Эта информация верна, — подтвердил собеседник.

В то же время бельгийский депозитарий Euroclear возобновил операции с активами российских инвесторов без лицензии OFAC. Теперь сделки внутри системы возможны при наличии у инвестора лицензии Министерства финансов Бельгии.

Ранее издание The European Conservative заявило, что конфискация замороженных активов России со стороны ЕС станет проявлением лицемерия и воровства. По мнению авторов, это подорвет доверие к западной банковской системе и спровоцирует отток капитала в альтернативные финансовые инструменты, включая золото, юань и системы БРИКС.

До этого журнал Strategic Culture предупредил о серьезных последствиях для западных экономик от одобрения так называемого «репарационного кредита» для Украины. По мнению издания, такие действия могут стать финансовой и политической бомбой для европейской стабильности.

инвесторы
россияне
активы
разморозка
