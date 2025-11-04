Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 21:49

Стала известна причина смерти телеведущего Юрия Николаева

SHOT: телеведущий Юрий Николаев умер из-за тяжелого заболевания легких

Юрий Николаев Юрий Николаев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что телеведущий и народный артист России Юрий Николаев скончался из-за тяжелого заболевания легких. По данным источника, несколько лет назад у него был диагностирован рак, а в последние месяцы болезнь дала рецидив.

Как уточняет канал, Николаев страдал хроническими заболеваниями дыхательных путей и продолжал курить, несмотря на предупреждения врачей. SHOT пишет, что в октябре телеведущего госпитализировали после приступа удушья и сильного головокружения.

Кроме того, по информации источника, Николаев прежде перенес тяжелую операцию на бедре после падения и в 2024 году переболел коронавирусом, а в последние недели он жаловался на слабость, кашель и боль в груди.

Юрий Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе. В 1970 году он окончил ГИТИС в Москве по специальности «актер театра и кино». На Центральном телевидении СССР он начал работать с 1973 года. Николаев стал символом отечественного телевидения. Он вел культовые проекты: «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Достояние республики».

Ранее в Калифорнии на 89-м году жизни скончалась голливудская актриса Дайан Лэдд, обладательница «Золотого глобуса» и трехкратная номинантка на «Оскар». Она была известна ролями в сериалах «Элис» и «Дымок из ствола», а также в фильме «Дикие ангелы».

