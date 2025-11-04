Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 21:50

Прощай, легенда телевидения: самые яркие кадры из жизни Юрия Николаева

Диктор ЦТ и ведущий хит-парада Юрий Николаев Диктор ЦТ и ведущий хит-парада Юрий Николаев Фото: Владимир Яцина/ТАСС

На 77-м году жизни не стало легенды российского телевидения Юрия Николаева. В последние годы он боролся с тяжелой болезнью, но, как рассказывал танцор балета Николай Цискаридзе, до последних дней оставался на позитиве.

Будущая звезда советского телевидения родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе. Его родители занимали высокие должности: мать служила капитаном КГБ, а отец был полковником МВД. Несмотря на строгие профессии родителей, в семье царила атмосфера поддержки детских увлечений.

Судьбоносным моментом в жизни Николаева стал визит в школу режиссера Игоря Левинского, который искал подростка для телеспектакля. Педагоги рекомендовали ему 13-летнего Юру из драмкружка. Юноша успешно прошел пробы и получил роль в постановке «Мужской разговор», что помогло ему окончательно определиться с профессией.

Николаев после школы поступил в ГИТИС с первой попытки. После окончания института был принят в труппу театра имени Пушкина. Вскоре ему доверили ведение телепередач, дебютной программой стала «Вперед, мальчишки!», первый выпуск которой вышел в 1975 году. В этом же году он стал вести «Утреннюю почту», которая стала визитной карточкой, мгновенно завоевав любовь зрителя.

В начале 2000-х стало известно об онкологии Николаева. Он на некоторое время пропадал с экранов. Болезнь несколько раз возвращалась, но каждый раз Николаеву удавалось с ней справиться. Его супруга высказала предположение, что онкология могла быть связана с поездкой телеведущего в Чернобыль, где он выступал перед ликвидаторами аварии.

Проблемы со здоровьем сопровождали Николаева на протяжение 15 лет, но он не отказывался от любимого дела. В ноябре 2024 года телеведущий был экстренно госпитализирован в реанимационное отделение. Ему стало плохо в собственной квартире на Саввинской набережной, где он потерял сознание. Изначально Николаев отказался от госпитализации, однако на следующий день его состояние ухудшилось — поднялась температура и произошел очередной обморок. Прибывшие медики настояли на немедленной госпитализации. Обследование выявило коронавирусную инфекцию и серьезную болезнь легких. Николаеву настоятельно рекомендовали бросить курить.

Во вторник, 4 ноября, жизнь легенды советского телевидения оборвалась. Причины его смерти не раскрываются.

Самые яркие кадры из жизни Николаева — в галерее NEWS.ru.

Ведущий телепрограммы «Утренняя звезда» Юрий Николаев и кинорежиссер Никита Михалков
Фото: Александр Шогин/ТАСС
Юрий Николаев
Фото: Lev Sherstennikov/Global Look Press
Юрий Николаев в парке «Яхрома», где состоялась знаменитая гонка Audi Stars Cup
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Юрий Николаев
Фото: Legion Media
Юрий Николаев
Фото: Legion Media
Юрий Николаев в своей квартире в Москве
Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Юрий Николаев и его супруга Элеонора
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Юрий Николаев на концерте «Звездный юбилей Юрия Николаева», посвященном его 70-летию
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Юрий Николаев и Дима Билан на съемках программы «Достояние республики»
Фото: Persona Stars/Legion Media
Юрий Николаев и Надежда Бабкина на концерте «Звездный юбилей Юрия Николаева», посвященном его 70-летию
Ведущие шоу Анастасия Заворотнюк и Юрий Николаев на съемках проекта «Танцы со звездами. Новый сезон»
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Юрий Николаев на съемках новогодней программы «Две звезды»
Фото: Persona Stars/Legion Media
Телеведущий Юрий Николаев на церемонии вручения ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон — 2013»
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Юрий Николаев
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Юрий Николаев
