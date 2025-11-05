Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 5 ноября 2025 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 5 ноября 2025 года

Какой сегодня день? Сегодня играют в «Монополию», разговаривают о цунами и смотрят снимки Останкинской телебашни. Еще сегодня поздравляют своих рыженьких подруг и друзей с праздником, изучают фильмографию Тильды Суинтон и погружаются в ностальгию с помощью старых фотоальбомов.

Памятные даты и исторические события 5 ноября

Ежегодно 5 ноября проходит глобальная информационная кампания, посвященная угрозе цунами. Инициатива была предложена Японией и официально учреждена Генеральной Ассамблеей ООН в 2015 году. Основная задача этой международной даты — распространение знаний о природе разрушительных волн и продвижение современных методов минимизации их воздействия. Мероприятие призвано стимулировать обмен передовыми практиками в области прогнозирования и снижения рисков среди всех стран, подверженных этой опасности.

В этот день на свет «появилась» Останкинская телебашня. Ее открыли ровно 58 лет назад. Символ российского телевизионного вещания высотой 540 метров стал самой высокой в Европе и второй по высоте в мире телебашней. После пожара, случившегося 25 лет назад, там была проведена масштабная реконструкция. Это не только восстановило объект, но и увеличило его ресурс, заложенный проектом на 300 лет. Сегодня башня остается ключевым телекоммуникационным узлом страны, продолжая трансляцию федеральных каналов.

Необычные праздники и интересные факты

5 ноября в США отмечается Национальный день рыжих волос. Праздник призван объединить рыжих людей и напомнить об их уникальности. Главный тренд — организация флешмобов и фотосессий в оранжевой цветовой гамме. Участники надевают рыжие парики и соответствующую одежду, создавая яркие публикации для соцсетей. Энтузиасты используют день для развенчания мифов о рыжих, рассказывая о генетике и истории этого феномена. И даже те, у кого нет рыжих волос, могут поддержать акцию, добавив в свой наряд элемент оранжевого или терракотового цвета в знак солидарности!

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 5 ноября 2025 года Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сегодня необычный праздник, посвященный рассматриванию старых фотографий. Это повод не просто переснять кадры, а вернуться к дорогим моментам: выпускному, путешествиям, встречам с близкими. Альбомы в современном мире заменили цифровые галереи, но суть традиции не изменилась. Для участия в празднике нужны лишь снимки (личные или исторические), немного времени и готовность погрузиться в воспоминания. Такой вечер помогает заново пережить яркие эмоции и сохранить связь с прошлым.

Церковные и религиозные праздники сегодня

Верующие 5 ноября вспоминают апостола Иакова.

Именины и дни ангела сегодня

5 ноября именины празднуют Александр, Иван, Игнатий, Максим, Николай, Петр, Яков, Ксения, Елисей, Евфросиния и Никифор. Это православные именины.

Этот день в истории: что произошло 5 ноября

Представьте, любимая многими настольная игра «Монополия» появилась 90 лет назад! Были ее аналогии и ранее, но именно она стала легендарной. «Довел до ума» ее Чарльз Дэрроу — безработный продавец отопительного оборудования, который оказался в тяжелом финансовом положении во время Великой депрессии. Он упростил и доработал правила, сделав их более увлекательными, создал яркое и запоминающееся игровое поле на круглом куске клеенки. Поклонники игры, обязательно найдите сегодня время для нее!

5 ноября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Саддам Хусейн был приговорен к смертной казни через повешение 5 ноября 2006 года, но сама казнь состоялась позже, 30 декабря 2006 года. Приговор был вынесен Верховным трибуналом Ирака за преступления против человечности.

Ровно год назад в Соединенных Штатах республиканец Дональд Трамп одержал победу на выборах. Это решение американского народа обеспечило ему второй срок в Овальном кабинете Белого дома.

Кто умер и родился 5 ноября

В этот день 1855 года родился французский метеоролог и один из первооткрывателей стратосферы Леон Филипп Тейсерен де Бор. Он открыл и назвал стратосферу в 1900 году, используя данные с сотен метеозондов, и ввел термин «тропосфера» для обозначения нижнего слоя атмосферы.

Свое 65-летие сегодня отмечает британская актриса театра и кино Тильда Суинтон. Она известна своими ролями как в независимом, так и в блокбастерном кино.

Какой сегодня день? В начале ноября 1987 года не стало французского кинорежиссера Жоржа Франжю. Он был одним из основателей Французской синематеки — крупнейшего в мире архива фильмов в Париже, созданного для сохранения кинематографического наследия.

5 ноября 2012 года скончалась Наталия Литвинова — советская и российская актриса. Она была известна не только своей работой на сцене, но и на радио, озвучив десятки книг, а также как художественный руководитель студии «МедиаКнига».