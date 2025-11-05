Юрист предостерег россиян от частого перевода денег самим себе

Юрист предостерег россиян от частого перевода денег самим себе Юрист Хаминский: частые переводы самому себе могут привести к блокировке счета

Счета россиян начали блокировать из-за переводов средств самому себе из разных банков, рассказал Lenta.ru юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. По его словам, такая ситуация связана с резким усилением контроля за финансовыми потоками и повсеместным внедрением автоматических систем мониторинга.

Система насторожится, если крупная сумма будет искусственно раздроблена на множество мелких платежей или если после длительного накопления последует моментальный вывод всех средств, — отметил специалист.

Он пояснил, что банки обязаны противостоять отмыванию денег. Алгоритмы могут увидеть подозрительную активность в необычном поведении клиента.

Ранее в МВД предупредили, что злоумышленники создают поддельные объявления с QR-кодами, ведущими на фишинговые сайты. Жертвам предлагается подтвердить номер телефона на этих сайтах, чтобы предотвратить доступ посторонних к чату. Однако такие действия приводят к тому, что мошенники получают доступ к аккаунтам пользователей.

Тем временем мошенники начали рассылать пользователям мессенджеров замаскированные под видеоархивы вирусы, позволяющие получить удаленный доступ к онлайн-банку. Для рассылки они используют взломанные аккаунты знакомых и присылают потенциальной жертве ссылку на видео.