27 ноября 2025 в 05:30

Юрист ответил, может ли работодатель не отпустить сотрудника на сессию

Юрист Салкин: работодатель может получить штраф за отказ в учебном отпуске

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Работодатель не имеет права отказывать сотруднику в учебном отпуске для сдачи сессии, поскольку за это предусмотрена административная ответственность, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, время, когда работник сдает зачеты и экзамены, должно оплачиваться за счет компании.

Работодатель не вправе отказать в предоставлении учебного отпуска, если это образование является для работника первым. При этом отпуск должен быть оплачен за счет компании только при наличии справки-вызова и при обучении на программе с госаккредитацией. Для работодателя, который предоставил отпуск в меньшем размере или не предоставил вовсе, предусмотрена ответственность. Для должностных лиц она составляет от 10 до 20 тыс. рублей, а для юридического лица от 30 до 50 тыс. рублей. Если нарушаются права работника, то можно обратиться в прокуратуру или трудовую инспекцию, — пояснил Салкин.

Ранее HR-эксперт Валерия Доманская заявила, что для сплочения рабочего коллектива руководителям важно регулярно отмечать достижения сотрудников и благодарить их. Она также посоветовала проводить летучки, стратегические сессии и открыто обсуждать как успехи, так и проблемы. По ее словам, помимо прозрачности, в рабочих отношениях необходимо поддерживать доверие и автономию.

