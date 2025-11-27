День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 ноября 2025 в 05:15

Дизайнер ответил, как подобрать стильные украшения для новогоднего стола

Дизайнер Шалумов: фарфоровая посуда станет стильным украшением новогоднего стола

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Посуда из фарфора и хрусталя станет стильным украшением новогоднего стола, заявил NEWS.ru дизайнер и признанный деятель искусств Герман Шалумов. По его словам, празднование 31 декабря будет выглядеть роскошнее, если выбрать белую скатерть и скрыть столовые приборы под салфетками.

Выбирайте фарфоровую и хрустальную посуду [для новогоднего стола]. Но есть и обязательное правило: без единого скола. Любая трещинка ломает ощущение целостности. Отдавайте предпочтение плотным белым скатертям, как в ресторанах. Чистая ткань создает ощущение порядка и роскоши. Острые приборы старайтесь скрывать, пряча их в салфетки, чтобы визуально они не создавали резкости, — заявил Шалумов.

Дизайнер отметил, что старые цветы, холодное освещение и перегруженный декор могут нарушить новогоднюю атмосферу. По его словам, яркие элементы можно ввести через золотые акценты на посуде, а центр композиции стоит украсить живой зеленью.

Старые сухоцветы, холодный бело-голубой свет — все это буквально вытягивает энергию из пространства. Кислотные оттенки и перегруженный декор тоже нарушают гармонию: вводите золотые детали в виде ободка тарелки и едва заметной вставке. В центре композиции новогоднего стола должна находиться живая зелень. Она наполняет пространство кислородом и создает ощущение настоящего праздника, — резюмировал Шалумов.

Ранее семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос заявила, что преждевременное украшение города к Новому году и ранняя установка елок ведут к выгоранию еще до праздников. Специалист подчеркнула, что люди тратят праздничные эмоции, когда до 31 декабря остается много времени.

Новый год
россияне
праздники
дизайнеры
советы
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян предупредили об опасности частого употребления кофе с корицей
Названо число украинцев, въехавших на территорию Россию за 2025 год
Сон о малыше: толкование для мужчин и женщин — важные подсказки
Раскрыто, к чему может привести запах краски из квартиры во время ремонта
Россиянам рассказали, как установить кормушки без вреда для птиц
Стало известно, как не попасть под блокировку при снятии наличных
Подготовка семьи к похоронам, наследство: что известно о состоянии Уиллиса
Юрист ответил, может ли работодатель не отпустить сотрудника на сессию
Названы обезболивающие, которые должны быть в домашней аптечке
Осколки дрона ВСУ повредили жилой дом в Пензенской области
В Новый год не толстею! Ем салат «Леди с курицей»: готов за 5 минут!
Дизайнер ответил, как подобрать стильные украшения для новогоднего стола
«Флюгер» и злейший русофоб: кто такой президент ФРГ Штайнмайер
В ФБР опровергли гибель нацгвардейцев в ходе стрельбы у Белого дома
Долги, будущее «Крокуса», личная жизнь: куда пропал Эмин Агаларов
Очевидцы рассказали о серии взрывов над Самарской областью
Юрист объяснил, когда начальство вправе заставить пойти на корпоратив
МВФ предрек Украине дефицит финансирования в ближайшие три года
Тотальная слежка за чатами: демократия в ЕС оказалась под колпаком Брюсселя
В небе над прибалтийской республикой заметили неопознанные объекты
Дальше
Самое популярное
Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.