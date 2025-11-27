Дизайнер ответил, как подобрать стильные украшения для новогоднего стола

Посуда из фарфора и хрусталя станет стильным украшением новогоднего стола, заявил NEWS.ru дизайнер и признанный деятель искусств Герман Шалумов. По его словам, празднование 31 декабря будет выглядеть роскошнее, если выбрать белую скатерть и скрыть столовые приборы под салфетками.

Выбирайте фарфоровую и хрустальную посуду [для новогоднего стола]. Но есть и обязательное правило: без единого скола. Любая трещинка ломает ощущение целостности. Отдавайте предпочтение плотным белым скатертям, как в ресторанах. Чистая ткань создает ощущение порядка и роскоши. Острые приборы старайтесь скрывать, пряча их в салфетки, чтобы визуально они не создавали резкости, — заявил Шалумов.

Дизайнер отметил, что старые цветы, холодное освещение и перегруженный декор могут нарушить новогоднюю атмосферу. По его словам, яркие элементы можно ввести через золотые акценты на посуде, а центр композиции стоит украсить живой зеленью.

Старые сухоцветы, холодный бело-голубой свет — все это буквально вытягивает энергию из пространства. Кислотные оттенки и перегруженный декор тоже нарушают гармонию: вводите золотые детали в виде ободка тарелки и едва заметной вставке. В центре композиции новогоднего стола должна находиться живая зелень. Она наполняет пространство кислородом и создает ощущение настоящего праздника, — резюмировал Шалумов.

Ранее семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос заявила, что преждевременное украшение города к Новому году и ранняя установка елок ведут к выгоранию еще до праздников. Специалист подчеркнула, что люди тратят праздничные эмоции, когда до 31 декабря остается много времени.