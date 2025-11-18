Руководителям дали советы, как создать крепкий рабочий коллектив

Для сплочения рабочего коллектива руководителям важно регулярно отмечать достижения сотрудников и благодарить их, заявила «Вечерней Москве» HR-эксперт Валерия Доманская. Она также посоветовала проводить летучки, стратегические сессии и открыто обсуждать как успехи, так и проблемы.

Помимо прозрачности, в рабочих отношениях необходимо поддерживать доверие и автономию, отметила Доманская. По ее словам, сотрудникам лучше дать возможность ошибиться и исправиться, чем постоянно контролировать их.

Эксперт также порекомендовала регулярно проводить курсы, вебинары и другие мероприятия, позволяющие работникам прокачать навыки. Совместный качественный отдых, внедрение гибридного графика и постоянная поддержка — все это позволит создать благоприятную атмосферу в коллективе.

Ранее HR-эксперт Гарри Мурадян заявил, что отсутствие токсичности и наличие позитивной обратной связи будут способствовать удержанию представителей поколения Z в компании. По его словам, таким сотрудникам важно видеть перспективы карьерного роста.