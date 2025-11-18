Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 11:40

Руководителям дали советы, как создать крепкий рабочий коллектив

HR-эксперт Доманская: руководителям важно благодарить свой рабочий коллектив

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Для сплочения рабочего коллектива руководителям важно регулярно отмечать достижения сотрудников и благодарить их, заявила «Вечерней Москве» HR-эксперт Валерия Доманская. Она также посоветовала проводить летучки, стратегические сессии и открыто обсуждать как успехи, так и проблемы.

Помимо прозрачности, в рабочих отношениях необходимо поддерживать доверие и автономию, отметила Доманская. По ее словам, сотрудникам лучше дать возможность ошибиться и исправиться, чем постоянно контролировать их.

Эксперт также порекомендовала регулярно проводить курсы, вебинары и другие мероприятия, позволяющие работникам прокачать навыки. Совместный качественный отдых, внедрение гибридного графика и постоянная поддержка — все это позволит создать благоприятную атмосферу в коллективе.

Ранее HR-эксперт Гарри Мурадян заявил, что отсутствие токсичности и наличие позитивной обратной связи будут способствовать удержанию представителей поколения Z в компании. По его словам, таким сотрудникам важно видеть перспективы карьерного роста.

работа
компании
общество
отношения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Поезд врезался в мусоровоз в Челябинской области
Польский министр набросился на Россию с бездоказательными обвинениями
Появились кадры с заседания суда по делу обезглавившей сына матери
Звезда КВН назвал секреты крепкого брака
Apple потеряла дизайнера iPhone Air
В Израиле поставили точку на слухах о проверке Галкина
YouTube снова заработал 18 ноября? У каких операторов, при чем тут Пентагон
«Не советую»: депутат ответил на обвинения Польши в подрыве железной дороги
Россиянам перечислили лучшие продукты, очищающие кровь
Декор без лишнего: как добавить стиль и уют одной деталью
В столице побит новый погодный рекорд
В Москве дерево упало на машину такси
«В надежде разрушить»: Шеремет о паническом страхе Макрона перед Россией
Российский рынок акций вырос на фоне новостей с Украины
На Украине объяснили, почему Зеленский не хочет увольнять Ермака
Эксперт предупредил о скрытых условиях вкладов под 30% годовых
Польский министр заявил о ключевом условии вступления Украины в ЕС
Дмитриев анонсировал подготовку обмена заключенными с США
Песков обвинил Францию в разжигании военных настроений
Минобороны России показало кадры пленения мародеров из ВСУ в Красноармейске
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно
Общество

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада
Общество

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.