Работодателям рассказали, как удержать зумеров в компании HR-эксперт Мурадян: похвала и отсутствие токсичности удержат зумеров в компании

Отсутствие токсичности и наличие позитивной обратной связи будут способствовать удержанию представителей поколения Z в компании, заявил NEWS.ru HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «Амалко» Гарри Мурадян. По его словам, таким сотрудникам важно видеть перспективы карьерного роста.

Необходимо создать корпоративную культуру, в которой [зумеры] почувствуют себя ценными и увидят реальные возможности профессионального роста и обучения. Для этого важно исключить токсичные отношения и создать поддерживающую атмосферу, где уважаются личные границы и ценится прозрачность. Кроме того, стоит признавать достижения зумеров, поощрять и ценить вклад, даже через простые похвалы или комментарии, — пояснил Мурадян.

Он подчеркнул, что для поколения Z крайне важно получать постоянную, оперативную и конструктивную обратную связь, чтобы они могли объективно оценивать свою эффективность. Также эксперт отметил значимость предоставления удобных условий труда, таких как гибкий график и работа из дома. По словам Мурадяна, не менее важно учитывать их ценности, предлагая задачи, которые имеют социальное значение или соответствуют миссии компании.

Ранее сообщалось, что представители поколения зумеров, возраст которых составляет от 18 до 24 лет, стремятся зарабатывать около 44 тысяч рублей в месяц за счет подработки. Этот показатель превышает аналогичные цифры у других возрастных групп.