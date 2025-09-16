Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 09:10

Зумеры оценили желаемый заработок от подработки

Самые большие ожидания от подработки оказались у зумеров

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Желаемый доход молодых людей от 18 до 24 лет (поколение зумеров) от подработки составил около 44 тысяч рублей в месяц, сообщили ТАСС в пресс-службе «Авито Подработка». Эксперты отмечают, что это больше, чем у других поколений.

Исследование показало: больше всего на подработке хотели бы заработать зумеры 18–24 лет — в среднем около 43 850 рублей в месяц, — отметили специалисты.

Миллениалы (35–44 лет) хотят получать от подработки около 43 688 рублей в месяц. У бумеров (55–64 лет) ожидания более скромные — 40 тысяч рублей в месяц.

Для 52% работающих граждан с опытом или планами на подработку главным критерием стал гибкий график. Важными факторами также оказались удобство совмещения (40%) и прозрачность выплат (31%). Стабильность дополнительного дохода значима для 24% респондентов, возможность выбирать локацию или близость к дому — для 22% опрошенных.

Ранее руководитель молодежного направления hh.ru Ирина Святицкая заявила, что частая смена работы молодыми соискателями стала поводом перестать рассматривать их на вакансии для 79% HR-менеджеров. Работодатели считают, что представители поколения Z менее привязаны к месту работы, более требовательны и готовы уйти, если работа не оправдывает их ожиданий.

