Раскрыты неожиданные цифры по средним «чекам» мошенников Средний ущерб от мошенников в 2025 году снизился в четыре раза

Средняя сумма похищаемых у банковских клиентов денег снизилась в четыре раза, сообщил РБК вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев. По его словам, усиление контроля за подозрительными операциями позволило сохранить на 16% больше клиентских денег, чем годом ранее.

Они (мошенники - NEWS.ru) постоянно эволюционируют: от звонков якобы от операторов связи до схем с выводом средств через криптовалюту и дублирования аккаунтов в мессенджерах, — подчеркнул Саранцев.

В 2025 году одним из популярных инструментов стали дипфейки: мошенники создают аудио- и видеосообщения с голосами родственников или сотрудников банков. Также участились схемы с обналичиванием — жертв убеждают снимать деньги и отдавать курьерам, чтобы исключить цифровой след.

Дополнительную угрозу создает вредоносное приложение NFC Gate, перехватывающее сигнал бесконтактного чипа и передающее его на другое устройство. С его помощью людей заставляют вносить наличные на карту «дропа» под видом безопасного счета.

Ранее стало известно, что мошенники начали выманивать у пожилых людей пенсионные накопления под видом участия в «программе долгосрочных сбережений» или «госфинансирования пенсий». Злоумышленники обещают быстрые выплаты и «мгновенное удвоение средств».