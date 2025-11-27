Раскрыты неожиданные цифры по средним «чекам» мошенников

Средняя сумма похищаемых у банковских клиентов денег снизилась в четыре раза, сообщил РБК вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев. По его словам, усиление контроля за подозрительными операциями позволило сохранить на 16% больше клиентских денег, чем годом ранее.
Они (мошенники - NEWS.ru) постоянно эволюционируют: от звонков якобы от операторов связи до схем с выводом средств через криптовалюту и дублирования аккаунтов в мессенджерах, — подчеркнул Саранцев.
В 2025 году одним из популярных инструментов стали дипфейки: мошенники создают аудио- и видеосообщения с голосами родственников или сотрудников банков. Также участились схемы с обналичиванием — жертв убеждают снимать деньги и отдавать курьерам, чтобы исключить цифровой след.
Дополнительную угрозу создает вредоносное приложение NFC Gate, перехватывающее сигнал бесконтактного чипа и передающее его на другое устройство. С его помощью людей заставляют вносить наличные на карту «дропа» под видом безопасного счета.
Ранее стало известно, что мошенники начали выманивать у пожилых людей пенсионные накопления под видом участия в «программе долгосрочных сбережений» или «госфинансирования пенсий». Злоумышленники обещают быстрые выплаты и «мгновенное удвоение средств».