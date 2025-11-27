День матери
27 ноября 2025 в 15:55

«Ты умер»: странная пачка денег перепугала жильцов дома в Новосибирске

В подъезде дома в Новосибирске нашли свернутые деньги с угрожающей запиской

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пачку банкнот с угрожающей запиской обнаружили в подъезде жилого дома на улице Большевистской в Новосибирске, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. После вызова охраны специалисты установили отсутствие взрывчатых веществ. Авторы публикации не исключили химическую обработку денег.

Если ты это читаешь, значит, ты умер, — говорилось в записке.

Ранее в подмосковном Красногорске девятилетний мальчик получил серьезную травму кисти при взрыве купюры. Инцидент произошел, когда ребенок направлялся на тренировку по кикбоксингу и попытался поднять с земли лежавшую банкноту. Свидетели происшествия оперативно оказали пострадавшему первую помощь, накрыв раненую конечность головным убором для защиты от инфекции, после чего доставили ребенка в больницу.

Позже в московском районе Митино на Пенягинской улице была обнаружена пачка денег с подарочной лентой, оставленная в подъезде жилого дома. Очевидцы немедленно вызвали правоохранителей, опасаясь повторения инцидента со взрывом банкноты в Красногорске. Прибывшие саперы провели осмотр подозрительного предмета, но не выявили в нем признаков взрывного устройства или других опасных компонентов.

