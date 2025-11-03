Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 3 ноября 2025 года

Каждый день календаря наполнен своими событиями — официальными, народными, профессиональными и даже шуточными. Узнаем, какие праздники отмечают 3 ноября, что произошло в этот день в разные годы, кого вспоминает церковь и кто родился или ушел из жизни.

Какие праздники отмечают сегодня в России и мире?

Если вы ищете ответ на вопрос, какой сегодня день в России и мире, то стоит знать: 3 ноября — неофициальный, но богатый на события день, объединяющий творческие, домашние и культурные направления.

Всемирный день косплея

3 ноября во многих странах отмечается Всемирный день косплея — праздник всех, кто любит перевоплощаться в любимых персонажей из фильмов, игр, комиксов и сказаний. Само слово «косплей» означает создание костюмов и образов, позволяющих почувствовать себя частью фантазийного мира. В этот день проходят тематические фестивали, конкурсы костюмов, фотосессии и встречи поклонников. Для многих это не просто забава, а творческое самовыражение.

День домохозяйки и домохозяина

Не менее важен и добрый праздник — День домохозяйки и домохозяина. Это день благодарности всем, кто ежедневно заботится о доме, уюте и комфорте семьи. Без таких людей невозможно представить жизнь — они создают тепло и порядок, хотя их труд часто остается незамеченным. 3 ноября — отличный повод сказать слова благодарности тем, кто делает дом настоящей крепостью.

Какой сегодня день Фото: Shutterstock/FOTODOM

Таким образом, что отмечают сегодня в России и что отмечают сегодня в мире — это, прежде всего, день творческих людей и тех, кто хранит домашний очаг. Если вас интересует, какой сегодня праздник, то именно эти даты дают ответ: сегодня праздник уюта, вдохновения и фантазии.

Необычные праздники и памятные события

Для тех, кто ищет необычные праздники в мире, 3 ноября приготовил несколько удивительных поводов для улыбки и размышления.

День хранения тайны

3 ноября отмечается День хранения тайны — день, когда можно вспомнить, что иногда молчание — золото. Этот необычный праздник призывает хранить доверенные секреты, быть надежным другом и не разбрасываться словами. Он напоминает о важности такта и бережного отношения к чужим тайнам.

День сэндвича

Также сегодня — День сэндвича, праздник простого и вкусного блюда, которое стало символом быстрой еды. Его история уходит в XVIII век, когда английский граф Сэндвич придумал класть мясо между двумя кусками хлеба, чтобы не отвлекаться от игры в карты. Сегодня сэндвичи готовят во всем мире, а этот день — повод поэкспериментировать с начинками и порадовать себя кулинарным разнообразием.

Церковные и религиозные праздники сегодня

Для тех, кто интересуется духовной стороной даты и задается вопросом, какой церковный праздник сегодня, 3 ноября наполнено глубоким смыслом.

Православная церковь вспоминает нескольких святых:

Преподобного Илариона Великого — одного из первых христианских подвижников, прославившегося своей верой и строгим монашеским образом жизни.

Преподобного Илариона, схимника Печерского, память которого чтят в Киево-Печерской лавре.

Преподобного Илариона Псковоезерского, Гдовского, подвижника, прославившегося благочестием и молитвой.

Эти даты почитаются как напоминание о силе веры, молитвы и внутреннего смирения. Поэтому, отвечая на вопрос, какой сегодня день в России с точки зрения православия, можно сказать — день памяти нескольких великих подвижников, чьи имена связаны с духовной стойкостью.

Праздники и памятные даты 3 ноября 2025 года Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Памятные даты и события: что произошло 3 ноября в разные годы?

Любителям истории, задающимся вопросом, какие исторические события стоит вспомнить сегодня, наверняка придутся по нраву интересные факты, связанные с этой датой.

1906 год — в Берлине подписана Международная радиотелеграфная конвенция, согласно которой SOS был утвержден как сигнал бедствия на море. Этот сигнал стал универсальным символом просьбы о помощи, известным по всему миру.

1907 год — во Франции впервые в истории совершил полет настоящий вертолет, открыв новую страницу в истории авиации.

1912 год — был подписан договор о дружбе между Российской империей и Монголией, укрепивший дипломатические связи двух стран.

1957 год — в СССР запущен космический аппарат «Спутник-2» с собакой Лайкой на борту. Лайка стала первым живым существом, отправленным в космос, и символом начала космической эры.

1967 год — открылась новая, Невско-Василеостровская линия Ленинградского метрополитена, сделав передвижение по городу еще быстрее и удобнее.

Евгений Плющенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кто родился и кто умер 3 ноября?

3 ноября связано и с известными личностями, оставившими заметный след в истории.

Родились:

Александр Градский (1949) — советский и российский певец, композитор, автор песен, Народный артист России. Его голос и творчество стали частью музыкальной культуры страны.

Роберт Майлз (1969) — итальянский композитор и музыкант, автор лиричных инструментальных композиций.

Евгений Плющенко (1982) — российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион, один из самых титулованных спортсменов в истории фигурного катания.

Умерли:

Расул Гамзатов (2003) — аварский поэт, писатель и публицист, автор знаменитого стихотворения «Журавли».

Анна Бурда (Леммингер) (2005) — известная издательница, создательница журнала «Бурда моден», ставшего символом доступной моды.

Виктор Черномырдин (2010) — советский и российский государственный деятель, премьер-министр России (1992–1998), оставивший яркий след в политической истории.

Таким образом, если вы задаетесь вопросом, какой сегодня день, можно смело ответить: 3 ноября 2025 года — день ярких событий, творческих праздников, духовной памяти и исторических свершений.