02 ноября 2025 в 14:00

Стало известно, какой отдых россияне предпочли в ноябрьские праздники

Ноябрьские праздники россияне предпочли провести на природе и без гаджетов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На ноябрьские праздники россияне предпочли культурные развлечения, гастрономию, цифровой детокс, отдых на природе вдали от мегаполисов и «сонный» туризм, рассказал директор по маркетингу российского сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» Айрат Мусин. По его словам, которые передает ТАСС, курорты на эти праздники в целом не пользуются особой популярностью.

Все большей популярностью пользуется формат отдыха slow life — с минимумом гаджетов, уединением и фокусом на природе и восстановлении, — рассказал Мусин.

Самыми популярными городами для поездок стали Москва, Санкт-Петербург и Минск, уточнили в компании. При этом у россиян существенно вырос интерес к Ярославлю, Туле, Пскову, Рязани — на 50% по сравнению с прошлым годом.

Ранее сообщалось, что после снятия визовых ограничений интерес к новогодним турам в Китай вырос на 30%. Он стал самым популярным направлением для отдыха на зимних праздниках. Россияне выбирают как пляжный отдых на острове Хайнань, так и экскурсии по ключевым достопримечательностям. На новогодние туры в Китай по системе раннего бронирования приходится 35–40% от общего объема продаж.

