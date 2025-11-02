Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 12:07

В России будут отмечать новый праздник

Мишустин утвердил празднование Дня сварщика в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил новый профессиональный праздник — День сварщика, сообщила пресс-служба правительства РФ. Он будет отмечаться в конце мая.

Новый профессиональный праздник — День сварщика — будет отмечаться в конце весны. Закрепить его в календаре распорядился председатель правительства Михаил Мишустин, — сказано в сообщении.

Праздничной датой предлагается установить последнюю пятницу мая, поскольку именно этот день уже неформально закрепился в профессиональной среде сварщиков. В правительстве добавили, что с инициативой введения праздника выступили представители Национального агентства контроля сварки и ассоциации промышленных предприятий Санкт-Петербурга.

Ранее депутаты Государственной думы от КПРФ внесли предложение о возвращении выходного дня 7 ноября в честь Дня Октябрьской революции. По мнению авторов данного проекта, эта мера будет способствовать укреплению гражданского единства в России и повысит информированность о важном историческом событии ХХ века.

сварщик
праздники
правительство
Михаил Мишустин
