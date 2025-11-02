В России будут отмечать новый праздник Мишустин утвердил празднование Дня сварщика в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил новый профессиональный праздник — День сварщика, сообщила пресс-служба правительства РФ. Он будет отмечаться в конце мая.

Новый профессиональный праздник — День сварщика — будет отмечаться в конце весны. Закрепить его в календаре распорядился председатель правительства Михаил Мишустин, — сказано в сообщении.

Праздничной датой предлагается установить последнюю пятницу мая, поскольку именно этот день уже неформально закрепился в профессиональной среде сварщиков. В правительстве добавили, что с инициативой введения праздника выступили представители Национального агентства контроля сварки и ассоциации промышленных предприятий Санкт-Петербурга.

