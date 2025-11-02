Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 2 ноября 2025 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 2 ноября 2025 года

Какие праздники отмечают 2 ноября — этот вопрос сегодня особенно актуален. Если вы ищете ответ, какой сегодня день в России, то важно отметить: несмотря на то что 2 ноября не является общенациональным выходным днем в России, тем не менее ряд международных и профессиональных дат отмечается именно сегодня. Вот некоторые из них.

Какие праздники отмечают сегодня в России и мире

Во-первых, Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов проводится именно 2 ноября по инициативе Организации Объединенных Наций. Этот день призван напомнить миру о необходимости привлечения к ответственности тех, кто совершает преступления против журналистов, и обеспечить условия для свободной и безопасной работы прессы.

Международно отмечается День международного признания Санкт‑Петербурга. Хотя сведения о точной форме и признании этого праздника могут варьироваться, традиционно 2 ноября связывается с датой, когда город Санкт‑Петербург (Россия) получил международное признание как культурный или исторический центр.

Необычные праздники и памятные события

Иногда хочется узнать о менее официальных или просто «забавных» датах. Запрос «необычные праздники в мире» как раз про такие случаи. И вот три интересных примера.

День фаршированных яиц — праздник, который скорее относится к неформальным, «кухонным» традициям. Представьте: собраться с друзьями и приготовить яйца, фаршированные разными начинками — от классики с майонезом до экспериментальных вариантов. День создан, чтобы порадовать себя и близких и немного выйти за рамки обычного.

День кормления птиц овсяным печеньем — вот еще один нетривиальный повод обратить внимание на окружающий нас мир. Кормить птиц овсяным печеньем — символично и слегка провокационно: зачем птице печенье? Но идея в том, чтобы проявить заботу о природе, сделать доброе дело, придать обычной прогулке особый смысл.

Таким образом, если вы задумываетесь, какой сегодня день, то можно отметить и эти неформальные события: они наполняют обычную дату живостью и креативом.

Церковные и религиозные праздники сегодня

Среди церковных праздников сегодня, 2 ноября, можно отметить день, когда почитаются великомученик Артемий Антиохийский и праведный отрок Артемий Веркольский.

Церковь Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Памятные даты и события: что произошло 2 ноября в разные годы

Размышляя над историческими событиями сегодня, полезно заглянуть в прошлое и вспомнить значимые даты, связанные с 2 ноября.

В 1721 году Петр I принял титул Отца Отечества, Императора Всероссийского, Петра Великого, и Россия стала империей. Это значительный этап российской истории.

В 1849 году в Севастополе открыто здание Морской библиотеки, вентиляционная шахта которой — Башня Ветров — сохранилась до наших дней.

В 1927 году в Ленинграде сооружен самый большой закрытый плавательный бассейн в СССР.

В 1937 году на пяти башнях Московского Кремля впервые зажглись рубиновые звезды.

В 1947 году попытку подняться в воздух совершил самолет с самым большим размахом крыльев (97,51 м). Это событие стало символом технического стремления к новым рубежам.

В 2000 году началась первая длительная экспедиция с постоянным экипажем на Международной космической станции (МКС).

Все эти события напоминают, что сегодня в мире отмечают не только праздники, но и важные моменты истории.

Кто родился и кто умер 2 ноября

2 ноября связано не только с важными ключевыми событиями. В этот день появились на свет многие известные личности.

Родились:

Михаил Яншин (1902) — советский актер театра и кино, режиссер, народный артист СССР;

Лукино Висконти (1906) — итальянский режиссер театра и кино, сценарист, один из основоположников неореализма;

Кит Эмерсон (1944) — британский клавишник и композитор.

Умерли:

Чарльз Шеффилд (2002) — американский писатель-фантаст;

Игорь Моисеев (2007) — советский и российский хореограф, балетмейстер, педагог, народный артист СССР;

Олег Попов (2016) — советский артист цирка, клоун, актер, народный артист СССР.

Все эти события напоминают, что сегодня в мире отмечают не только праздники, но и важные моменты истории.