Фаза Луны сегодня, 5 ноября 2025 года. Охотничья Луна в Тельце

05 ноября 2025 в 01:15

Луна сегодня в 15:59 по московскому поясному времени перейдет в 16-е сутки. Они будут длиться по традиции более 24 часов и закончатся 6 ноября в 16:18.

В какой фазе и в каком знаке зодиака пребывает сегодня Луна

Луной сегодня управляет великий манипулятор и упрямец Телец. В эти сутки спутник Земли перейдет из второй, прибывающей фазы, в третью, убывающую. Полнолуние ожидается 5 ноября в 16:20 по московскому времени.

Характеристика охотничьей Луны

Нынешнее полнолуние, а также наступившие 16-е лунные сутки можно охарактеризовать как период спокойствия и гармонии. Идеальное время, чтобы провести день вдали от городской суеты, в компании близких людей или друзей.

Отметим, что охотничья Луна для полнолуния в ноябре связана с традициями североамериканских племен. Индейцы считали, что в это время года наступает последний период активности перед приходом зимы. После урожайной Луны люди выходили на охоту, чтобы запастись мясом и шкурами, а яркий свет ноябрьской Луны освещал им путь и облегчал ловлю зверя.

Здоровье и красота в полнолуние

Это прекрасный день для занятий йогой, пилатесом, плаванием или кардиотренировками. Рекомендуется избегать алкоголя и тяжелой пищи. Увеличьте в своем рационе содержание железосодержащих продуктов.

Бизнес и финансовые дела

Сегодня можно продолжить начатые вчера дела. Именно рутинные задачи будут выполняться легко. Однако начинать какие-либо важные проекты в этот день не рекомендуется.

Свадьба и отношения

Сегодня благоприятное время для заключения брака, а также для любого совместного времяпрепровождения с семьей.

Природа на охотничьей Луне

Рыбалка сегодня удачи не принесет. Садоводы могут продолжать ноябрьские работы на участке. Владельцам домашних животных будет полезно обновить гардероб своих питомцев в преддверии зимы. А если у них его нет, приобрести новую амуницию для собак или инструменты для ухода за шерстью кошек.

