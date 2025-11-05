«Красивая и яркая жизнь»: что говорят о смерти Николаева друзья и коллеги

Народный артист России Юрий Николаев скончался 4 ноября 2025 года. Что об этом известно, как отреагировали друзья и коллеги телеведущего на его смерть?

Реакция друзей и коллег на смерть Николаева

Советский и российский диктор, актер, тележурналист, теле- и радиоведущий Владимир Березин в интервью NEWS.ru заявил, что Николаев был «уникальным событием телевидения». По его словам, он был одним из первых, кто разрушил жесткие рамки профессии диктора, когда принято было зачитывать «только по листочку, только то, что написано».

«Сердце сжалось искренне, так больно стало от того, что Юрия Александровича не стало. Юру, Юрочку, как я называл его, я знал лично и относился к нему удивительно тепло, на то были причины. Он был уникальным событием телевидения среди представителей нашей профессии. Он профессионально один из первых разрушил жесткие рамки профессии диктора, когда только по листочку, только то, что написано», — вспомнил диктор.

Также Березин назвал Николаева своим учителем, который показал пример того, каким нужно становиться на экране.

«Он для меня много сделал, не впрямую, но я называю его своим учителем, я ему всегда это говорил: Юра, ты мой учитель. „Какой я твой учитель?“ — отвечал он. Я отвечал ему: ты дал пример. В те самые годы, конец XX века, он показал, каким нужно быть на экране как человек, как профессионал. Он был безупречен: легкий, обаятельный, любимый. У нас он был самым ярким представителем этой профессии в этом жанре. „Утренняя почта“ — это залп настроения за целую неделю и на самые выходные. Многие люди вели „Утреннюю почту“, но никто так не пришелся ко двору. И по жанру этой программы я тоже несколько выпусков вел, уже потом, в девяностые годы, когда Юра ушел на „Утреннюю звезду“, но никто не достиг такого успеха и, наверное, не достигнет», — уверен диктор.

Экс-коллега Николаева по передаче «Утренняя почта» Лариса Грибалева сказала, что он был легендарным профессионалом, обладавшим супервкусом.

«Очень скорбная весть. В моей жизни как молодой тогда и очень неопытной телеведущей для меня был классный опыт поработать с таким легендарным профессионалом, как Юрий Николаев. Я приезжала на съемки из Минска. Он был очень собранный, он соблюдал тайминг, когда он был на площадке, у съемочной группы не было необоснованных перерывов, все работали», — добавила Грибалева.

По ее словам, для Белоруссии визит Юрия Николаева в Минск и съемки в республиканской версии «Утренней почты» стали заметными событиями. Грибалева подчеркнула, что навсегда останется ему благодарной.

Телеведущая Светлана Лазарева в свою очередь заявила, что Николаев прожил яркую и красивую жизнь. По ее словам, Николаев был секс-символом России.

«Мы с ним пару „Утренних почт“ вели вместе, потом я вела с Илоной Броневицкой. Но первый опыт ведения программы у меня был с Юрой. Мы встречались в компаниях. У него было очень много поклонниц, это я помню. Мы как-то вышли на улицу из Останкино после встречи, у него вся машина была в записках, как Стена Плача, извините за такое сравнение. Он был секс-символом нашей страны», — добавила Лазарева.

Актриса и общественный деятель Яна Поплавская рассказала, что Николаев выступал против возвращения в Россию уехавших артистов.

«Кто уехал, значит, он против нас, значит, ему или ей обратной дороги в Россию уже нет, должны быть закрыты все концертные площадки здесь. Там — работайте, а обратной дороги быть не может ему или ей. Я патриот. Это от латинского слова „родина“», — напомнила Поплавская слова Николаева.

Что известно о смерти Николаева, причины

Телеведущий скончался на 77-м году жизни.

Первым о смерти Николаева сообщил народный артист России Николай Цискаридзе. Он признался, что испытывает горечь от такой новости.

«Юрий Николаев ушел на небеса», — написал Цискаридзе.

Родственники телеведущего в беседе с ТАСС подтвердили печальную новость. Однако причину смерти раскрывать не стали.

При этом Telegram-канал SHOT сообщил, что Николаев скончался из-за тяжелого заболевания легких. По данным источника, несколько лет назад у него был диагностирован рак, а в последние месяцы болезнь дала рецидив.

Как уточнил канал, Николаев страдал хроническими заболеваниями дыхательных путей и продолжал курить, несмотря на предупреждения врачей. SHOT написал, что в октябре телеведущего госпитализировали после приступа удушья и сильного головокружения.

Кроме того, по информации источника, Николаев прежде перенес тяжелую операцию на бедре после падения и в 2024 году переболел коронавирусом, а в последние недели он жаловался на слабость, кашель и боль в груди.

