Поплавская раскрыла позицию умершего Николаева по уехавшим артистам Поплавская: Николаев был против возвращения уехавших из России артистов

Телеведущий Юрий Николаев выступал против возвращения в Россию уехавших артистов, заявила актриса и общественный деятель Яна Поплавская в Telegram-канале. По ее словам, журналист считал это непатриотичным.

Кто уехал, значит, он против нас, значит, ему или ей обратной дороги в Россию уже нет, должны быть закрыты все концертные площадки здесь. Там — работайте, а обратной дороги быть не может ему или ей. Я патриот. Это от латинского слова «родина», — напомнила Поплавская слова Николаева.

Ранее экс-коллега Николаева по передаче «Утренняя почта» Лариса Грибалева назвала журналиста легендарным профессионалом, обладавшим супервкусом. Она отметила, что Николаев научил ее работать с текстом и камерой, за что она всегда останется ему благодарной. Для Белоруссии визит Юрия Николаева в Минск и съемки в республиканской версии «Утренней почты» стали заметными событиями, добавила Грибалева.

О смерти Юрия Николаева ранее сообщил народный артист России Николай Цискаридзе. Телеведущий ушел из жизни на 77-м году.