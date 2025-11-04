Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
04 ноября 2025 в 22:02

«Красивая и яркая жизнь»: телеведущая Лазарева о смерти Николаева

Телеведущая Лазарева: Николаев был секс-символом России и прожил яркую жизнь

Светлана Лазарева Светлана Лазарева Фото: Vladimir Lukjanov/Global Look Press

Телеведущий Юрий Николаев прожил яркую и красивую жизнь, рассказала NEWS.ru телеведущая Светлана Лазарева. По ее словам, Николаев был секс-символом России.

Мы с ним пару «Утренних почт» вели вместе, потом я вела с Илоной Броневицкой. Но первый опыт ведения программы у меня был с Юрой. Мы встречались в компаниях. У него было очень много поклонниц, это я помню. Мы как-то вышли на улицу из Останкино после встречи, у него вся машина была в записках, как Стена Плача, извините за такое сравнение. Он был секс-символом нашей страны, — добавила Лазарева.

Лазарева также вспомнила, как Николаев приглашал ее принять участие в «Утренней звезде». Собеседница подчеркнула, что очень сожалеет в связи со смертью Николаева.

Потом он организовал «Утреннюю звезду», я была частым гостем в этой программе и как певица, и как член жюри. Мы с ним часто общались, пока я была в обойме, пока он был в обойме. Мне очень жалко. Это раньше 77 лет были возрастом, а сейчас он мог бы еще пожить. Он боролся с онкологией… увы, ему никто уже не мог помочь. Он прожил очень яркую и красивую жизнь, он преуспел в карьере, у него была прекрасная жена, — подытожила Лазарева.

О смерти Юрия Николаева ранее сообщил народный артист России Николай Цискаридзе. Телеведущий ушел из жизни на 77-м году жизни.

Юрий Николаев
Россия
телевидение
телеведущие
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Сердце сжалось»: диктор Березин о смерти Николаева
Белград намерен продолжить экспорт боеприпасов
ПВО сбила украинские дроны над двумя регионами России
«Большая потеря»: ведущая Веденеева о смерти Юрия Николаева
Россия начала разработку новых гиперзвуковых крылатых ракет
Вучич признал наличие сербских боеприпасов у ВСУ
«Утренняя звезда», алкоголизм, рак, бездетность: трагедия Юрия Николаева
Путин оценил дальность полета «Буревестника»
Поплавская раскрыла позицию умершего Николаева по уехавшим артистам
Умер телеведущий Юрий Николаев: причина смерти, последние дни жизни
«Пусть посмотрят»: Путин о слежке НАТО за испытаниями «Буревестника»
«Красивая и яркая жизнь»: телеведущая Лазарева о смерти Николаева
Путин наградил инженеров-создателей «Буревестника» и «Посейдона»
Прощай, легенда телевидения: самые яркие кадры из жизни Юрия Николаева
Стала известна причина смерти телеведущего Юрия Николаева
Путин оценил разработку «Посейдона» и «Буревестника»
Экс-соведущая Николаева трогательно отреагировала на его смерть
В ФРГ захотели запретить импорт стали из России в ЕС
Стало известно о новых пострадавших при обстреле ВСУ Горловки
В Раде признали потерю ВСУ Красноармейска и Димитрова
Дальше
Самое популярное
Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Зачистка в Красноармейске, разгром «ежей» ВСУ: новости СВО к утру 3 ноября
Регионы

Зачистка в Красноармейске, разгром «ежей» ВСУ: новости СВО к утру 3 ноября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.