«Красивая и яркая жизнь»: телеведущая Лазарева о смерти Николаева

Телеведущий Юрий Николаев прожил яркую и красивую жизнь, рассказала NEWS.ru телеведущая Светлана Лазарева. По ее словам, Николаев был секс-символом России.

Мы с ним пару «Утренних почт» вели вместе, потом я вела с Илоной Броневицкой. Но первый опыт ведения программы у меня был с Юрой. Мы встречались в компаниях. У него было очень много поклонниц, это я помню. Мы как-то вышли на улицу из Останкино после встречи, у него вся машина была в записках, как Стена Плача, извините за такое сравнение. Он был секс-символом нашей страны, — добавила Лазарева.

Лазарева также вспомнила, как Николаев приглашал ее принять участие в «Утренней звезде». Собеседница подчеркнула, что очень сожалеет в связи со смертью Николаева.

Потом он организовал «Утреннюю звезду», я была частым гостем в этой программе и как певица, и как член жюри. Мы с ним часто общались, пока я была в обойме, пока он был в обойме. Мне очень жалко. Это раньше 77 лет были возрастом, а сейчас он мог бы еще пожить. Он боролся с онкологией… увы, ему никто уже не мог помочь. Он прожил очень яркую и красивую жизнь, он преуспел в карьере, у него была прекрасная жена, — подытожила Лазарева.

О смерти Юрия Николаева ранее сообщил народный артист России Николай Цискаридзе. Телеведущий ушел из жизни на 77-м году жизни.