Магнитные бури сегодня, 4 ноября: что завтра, мощнейшие вспышки на Солнце

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 4 ноября 2025 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, как минимизировать риски для здоровья во время бури, правда ли на Солнце произошли мощнейшие вспышки?

Будут ли магнитные бури 4 и 5 ноября

Во вторник, 4 ноября, согласно прогнозу ИКИ РАН, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии — ожидалось, что Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе трех единиц. Онлайн-график демонстрирует, что показатель находится в прогнозируемых значениях.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 63%, геомагнитных возмущений — 25%, магнитных бурь — 12%. Прогноз магнитных бурь на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 2,33). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли сейчас спокойная (Kp = 2,33)», — говорится в прогностической сводке на сайте ИКИ РАН.

На Солнце произошло 10 вспышек. Девять из них относятся к классу C (слабые), одна — к классу M (средняя). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 7,4.

В пресс-службе лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН указали на рост солнечной активности, который пока происходит на безопасном расстоянии от Земли. На видимую с нашей планеты сторону звезды выходят два больших центра активности.

«Ранее эти группы проходили по солнечному диску в середине октября, после чего из-за вращения Солнца ушли за правый (западный) горизонт и вот теперь снова появились уже на восточном. <...> Верхняя из двух групп при прошлом прохождении была наиболее активной и, по сути, в одиночку тогда обеспечила почти 10-кратный рост вспышечной активности. Эта же группа, судя по всему, после этого произвела несколько вспышек X-уровня уже на обратной стороне. На данный момент основная активность также наблюдается в ней», — отметили специалисты.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В лаборатории отметили, что выбросы плазмы из вспышечных центров пока идут мимо Земли; верхняя область удалена от направления к планете примерно на 60 градусов, что считается безопасным. Однако уже завтра, 5 ноября, примерно к 10:00 мск угол сократится до 45 градусов, и выбросы смогут начать цеплять Землю краем, а уже к выходным оба активных центра выйдут на линию Солнце — Земля.

Портал my-calend утверждает, что сегодня, 4 ноября, нет геомагнитных бурь. В связи с этим угроз для самочувствия не предвидится, добавил источник.

В среду, 5 ноября, по прогнозу ИКИ РАН, вероятность геомагнитных возмущений составляет 10%, магнитных бурь — 3%; Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе двух единиц.

Как минимизировать риски во время магнитной бури

Людям с хроническими заболеваниями сердца и сосудов в период магнитных бурь следует пить больше воды и принимать контрастный душ, заявил доцент Сеченовского университета врач Павел Бережанский.

«Дело в том, что сильные геомагнитные возмущения влияют на вязкость крови. В группе риска находятся люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетики и астматики. Также во время магнитных бурь количество гипертонических кризов и инсультов возрастает вдвое», — пояснил медик.

В периоды повышенной геомагнитной активности также рекомендуется больше дышать свежим воздухом, отметил врач-терапевт Андрей Звонков.

«Можно выпить лекарство, которое уменьшает артериальное давление. Если же давление, наоборот, низкое, необходимо что-нибудь съесть, потому что еда повышает артериальное давление. Какие-то радикальные средства, в том числе кофе, для повышения давления использовать не стоит. Лучше выбрать физиологичный способ, например, выйти на прогулку», — отметил Звонков.

Терапевт-невролог Александр Евдокимов рассказал, что соблюдение режима труда и отдыха и отказ от физических нагрузок помогут снизить влияние геомагнитных возмущений на организм.

«Если человек плохо ест, не соблюдает режим сна, находится в стрессовом состоянии — все это способствует общему снижению сопротивляемости организма. Если такие проблемы уже существуют, они обостряются, поэтому магнитные бури оказывают еще большее негативное влияние. Я советую не перенапрягать организм и заняться любимым делом, чтобы нервная система была в балансе», — подчеркнул врач.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 4 ноября: где сбои в России

Взрыв в Стерлитамаке 4 ноября: что известно, разрушения, сколько жертв

Погода в Москве во вторник, 4 ноября: майское тепло прервется морозом?